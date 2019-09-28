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«Ростов» представил Мамаева во время матча с «Динамо»

18:18
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«Ростов» представил нового игрока, полузащитника Павла Мамаева во время матча 11-го тура чемпионата России против «Динамо». 31-летний футболист будет выступать за «Ростов» под 10-м номером.

Сотрудники «Ростова» вывели на бровку Мамаева в концовке матча с «Динамо». Диктор сделал объявление на стадионе «Ростов Арена». Болельщики желто-синих встретили новичка аплодисментами и свистом.

По окончании игры Мамаев обнялся с полузащитником «Динамо» Шарлем Каборе. Затем президент «Ростова» Арташес Арутюнянц вместе с Павлом вышли на поле и сфотографировались с футболкой с 10-м номером.

Ростов — Динамо

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