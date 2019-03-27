"Краснодар" vs Игнатьев: новый скандал? Чалов собрался в АПЛ? Дацик vs Емельяненко: когда бой?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 27 марта.

ТЕМНОЕ ДЕЛО. Контракт Игнатьева. Главные вопросы

Официальный сайт "Краснодара" объявил о заключении нового соглашения с 20-летним форвардом Иваном Игнатьевым. Сам футболист это не комментирует. Объясняем, что все это значит.

ЭКСКЛЮЗИВ. Федор Чалов: "Надеюсь, шутка про меня и "Реал" когда-нибудь станет реальностью"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью "СЭ" рассказал о дебюте за сборную России, шутках Дзюбы, советах Головина и самом умном игроке РПЛ.

АПЛ? У Чалова – новые агенты. Что это значит

Форвард ЦСКА Федор Чалов подписал соглашение с английской агентской компанией. Обозреватель "СЭ" Сергей Егоров – о нюансах сделки.

ОГОНЬ. Антон Шипулин: "Логинова жаль. К Херрман я такого отношения не увидел"

В конце декабря 31-летний Антон Шипулин объявил о завершении карьеры, но и сегодня он остается самым популярным биатлонистом страны. Неслучайно Первый канал предложил ему прокомментировать чемпионат мира. В Эстерсунде из-за контрактных обязательств олимпийский чемпион-2014 и чемпион мира-2017 общаться с прессой не мог. А вот вскоре по возвращении из Швеции Антон поделился с "СЭ" впечатлениями от первого за 10 лет большого турнира, на котором он был не в качестве спортсмена.

ВИДЕО. Дацик: русская зона, Емельяненко, грабежи и уличные драки

Самый скандальный боец ММА Вячеслав Дацик – подробно о своей жизни. Кто-то уже называет это интервью самым грязным из мира спорта. Согласны?

РИТОРИКА. Промес в "Барсе" – неудачная шутка или реальный трансфер?

Новость об интересе "Барселоны" к Промесу озвучил бывший редактор издания Marca Эдуардо Инда в эфире развлекательной передачи El Chiringuito de Jugones. Егор Бычков уверен: переход экс-спартаковца в каталонский клуб невероятен, но в футболе случается всякое.

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР. Семен Варламов: "Переиграть бы Ванкувер и Сочи!"

"Давно не давал больших интервью на русском языке, – с улыбкой сказал Варламов, когда мы заканчивали беседу. – Последний раз, наверное, с вами же шесть лет назад в таком формате и говорил. Поэтому извините, что с трудом формулирую мысли". Голкипер "Колорадо", чемпион мира 2012 года дал обстоятельное интервью обозревателю "СЭ" Игорю Рабинеру.

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