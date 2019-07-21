Как судят "Спартак", за что били фанатов в Ростове, исправила ли тюрьма Кокорина и Мамаева

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 21 июля.

ОГОНЬ РПЛ. В России отменили матчи без голов?

Второй тур чемпионата России по футболу и во второй день не снижает планку результативности. Горячие матчи продолжаются, а вместе с ними – и веселье.

СКАНДАЛ. Почему "Спартак" судят вот так?

Валерий Карпин после матча "Ростов" – "Спартак" просил написать про "это судейство". Пишем. Дончане негодуют и обратились к Александру Дюкову и Александру Егорову с требованием разобраться и отстранить арбитра Левникова.

КОНФЛИКТ. Дубинки, шокеры и балаклавы – это праздник футбола?!

После матча в Ростове болельщики "Спартака" были заблокированы на выходе с трибуны стадиона, а появившиеся сотрудники ОМОН пустили в ход дубинки. Мы собрали главные слова фанатов, клубов и полиции в одном материале. Обозреватель Дмитрий Зеленов – с жестким мнением об избиении фанатов "Спартака" в Ростове.

ФУТБОЛ. "Спартак" испугался своей силы

В Ростове-на-Дону команда Олега Кононова показала лучшую игру за долгое время, но сама отдала победу – ничья (2:2). Игорь Рабинер считает: матч "Ростов" – "Спартак" – лучшее, что пока было в новом чемпионате России.

КОЛОНИЯ. Кокорин и Мамаев: первое интервью в тюрьме

В эфир телеканала "Россия" вышел сюжет о бывших футболистах сборной России, форварде "Зенита" Александре Кокорине и полузащитнике "Краснодара" Павле Мамаеве. Игроки, их охранники и соседи – о том, как живут звезды в неволе.

МЕДАЛЬ. Первые после США

На чемпионате мира по водным видам спорта-2019 стартовал турнир по плаванию. У сборной России – серебро в кролевой эстафете 4х100 м у мужчин. Браво, парни!

ЖЕСТ. Австралиец оскорбил Сунь Яна из-за допинга

Первый крупный скандал чемпионата мира по водным видам-2019. После награждения по итогам заплыва на 400 м серебряный призер австралиец Мак Хортон демонстративно отказался подниматься на пьедестал и жать руку китайскому борцу с допинг-офицерами и пробирками Сунь Яну.

НОКАУТ. Олейник упал за 12 секунд

Алексей Олейник провалил в UFC второй бой подряд. Быстрый и тяжелый нокаут звезды российского ММА в поединке с Уолтом Харрисом. Соглавный бой турнира UFC on ESPN 4 в Сан-Антонио продлился всего 12 секунд.

БОКС. Пакиао громит Турмана, но что дальше?

В Лас-Вегасе в бою за титул Суперчемпиона WBA Мэнни Пакиао победил Кита Турмана. У судей вышло разногласие – 113:114, 115:112, 115:112, но это была иллюзия.

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