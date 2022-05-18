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Из ЦСКА могут уйти Березуцкий, Дзагоев и Фернандес, чемпионская гонка в АПЛ. Главное за день

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Братья Березуцкие.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 17 мая.

Березуцкий покидает ЦСКА? Проблема глубже — клуб четвертый год без медалей

Армейцы рискуют потерять даже место в пятерке.

Из ЦСКА уходят легенды. Армейцы осиротеют без Фернандеса и Дзагоева

Красно-синие расстаются с двумя звездами.

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» в гостях и сохранил шансы на чемпионство в АПЛ

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче 37-го тура АПЛ — 2:1.

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