Из ЦСКА могут уйти Березуцкий, Дзагоев и Фернандес, чемпионская гонка в АПЛ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 17 мая.
Березуцкий покидает ЦСКА? Проблема глубже — клуб четвертый год без медалей
Армейцы рискуют потерять даже место в пятерке.
Красно-синие расстаются с двумя звездами.
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче 37-го тура АПЛ — 2:1.
Россиянин уступил 75-му номеру мирового рейтинга в своем первом матче сезона на грунте.
Клуб из Пенсильвании предлагает Евгению контракт, заниженный вдвое. Этим предложением недоволен даже Кросби.
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