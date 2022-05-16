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Сегодня, 03:30

Ничья «Спартака» и «Зенита», 11 воспитанников в составе «Краснодара». Главное за день

Читать «СЭ» в
Артем Дзюба и Кристофер Мартинс.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 15 мая.

«Зенит» еле спасся в Тушине. «Спартак» был неплох, но упустил победу

Центральная игра 29-го тура завершилась вничью.

Судьи Ивановы противопоказаны «Спартаку». Как отработала в Тушине бригада Кукуяна

Еще один матч между красно-белыми и сине-бело-голубыми вошел в историю благодаря ошибкам судейской бригады.

«Краснодар» прибил ЦСКА космическим голом и осуществил мечту Галицкого

Игру заканчивали 11 воспитанников!

ЦСКА без медалей, «Динамо» и «Сочи» разыграют серебро, Слуцкий в шаге от вылета. Все расклады перед последним туром РПЛ

Будет жарко!

Зарема — о матче с «Зенитом» и промо «Спартака»: «Судьи — холуи, которые исполняют глобальный заказ»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, после матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» раскритиковала судейство.

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