Ничья «Спартака» и «Зенита», 11 воспитанников в составе «Краснодара». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 15 мая.
«Зенит» еле спасся в Тушине. «Спартак» был неплох, но упустил победу
Центральная игра 29-го тура завершилась вничью.
Еще один матч между красно-белыми и сине-бело-голубыми вошел в историю благодаря ошибкам судейской бригады.
Игру заканчивали 11 воспитанников!
ЦСКА без медалей, «Динамо» и «Сочи» разыграют серебро, Слуцкий в шаге от вылета. Все расклады перед последним туром РПЛ
Будет жарко!
Зарема — о матче с «Зенитом» и промо «Спартака»: «Судьи — холуи, которые исполняют глобальный заказ»
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, после матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» раскритиковала судейство.
Шатов хоронит «Рубин»: оформил гол плюс пас и приблизил Слуцкого к ФНЛчитать >
Любимец Слуцкого напряг Гвардиолу, «Милан» в шаге от скудетточитать >
«Когда начинал, получал в Череповце 3000 рублей». Интервью Кагарлицкого — об «Ак Барсе», сборной и финансахчитать >
Конкуренция между Плющенко и Тутберидзе возрастает. Олимпийский чемпион теперь тренирует и парычитать >
Новости