«Айнтрахт» выиграл Лигу Европы, Марио Фернандес приостановил карьеру. Главное за день

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 18 мая.

Победителем турнира стала 11-я команда чемпионата Германии, выигравшая в финале в серии пенальти у «Рейнджерс» (1:1, 5:4).

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