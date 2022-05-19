«Айнтрахт» выиграл Лигу Европы, Марио Фернандес приостановил карьеру. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 18 мая.
Финал Лиги Европы: «Айнтрахт» — как «Зенит», Трапп — как Акинфеев
Победителем турнира стала 11-я команда чемпионата Германии, выигравшая в финале в серии пенальти у «Рейнджерс» (1:1, 5:4).
31-летний защитник ЦСКА покидает Москву.
Интервью с одним из лидеров «Зенита».
Разработан проект, при котором лига будет состоять из двух дивизионов по классу.
Гол Валерия Ничушкина помог «Колорадо» взломать вязкий «Сент-Луис». «Эвеланш» по-прежнему непобедимы в плей-офф.
ЭСК РФС: Кукуян правильно назначил пенальти на 90-й минуте матча «Спартак» — «Зенит»читать >
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