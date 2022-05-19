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«Айнтрахт» выиграл Лигу Европы, Марио Фернандес приостановил карьеру. Главное за день

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Футболисты «Айнтрахта» празднуют победу в Лиге Европы.
Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 18 мая.

Финал Лиги Европы: «Айнтрахт» — как «Зенит», Трапп — как Акинфеев

Победителем турнира стала 11-я команда чемпионата Германии, выигравшая в финале в серии пенальти у «Рейнджерс» (1:1, 5:4).

Марио Фернандес приостановит карьеру и уезжает в Бразилию. Вернется ли он?

31-летний защитник ЦСКА покидает Москву.

Вендел: «У нас отняли мечту, отобрав Лигу чемпионов. Но я никуда не уйду из «Зенита»

Интервью с одним из лидеров «Зенита».

КХЛ ждет революция?

Разработан проект, при котором лига будет состоять из двух дивизионов по классу.

Два года назад над ним смеялись. Сейчас русский форвард в первом звене сильнейшей команды НХЛ

Гол Валерия Ничушкина помог «Колорадо» взломать вязкий «Сент-Луис». «Эвеланш» по-прежнему непобедимы в плей-офф.

ЦИФРА ДНЯ
42
года
«Айнтрахт» стал победителем еврокубка впервые за 42 года
ЦИТАТА
У нас отняли мечту, отобрав Лигу чемпионов. Но я никуда не уйду из «Зенита»
Вендел
полузащитник петербургской команды

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