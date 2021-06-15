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Гол с центра поля на Евро, пресс-конференция Витории, перепалка Бузовой и Губерниева

03:45
Патрик Шик. Фото Getty Images
Патрик Шик. Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 14 июня.

Чех Шик забил лучший гол Евро-2020: забросил мяч за шиворот вратарю с центра поля!

Заодно установил новый рекорд чемпионатов Европы.

«Я топовый тренер и пришел за чемпионством для «Спартака». Руй Витория — о критике Заремы и целях на сезон

В понедельник красно-белые провели презентацию португальского специалиста на посту главного тренера команды.

«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России

Певица выступила с пламенной речью в адрес команды Черчесова по ТВ и осталась недовольна поведением комментатора.

Новая Испания пока не тянет на фаворита. Шведы выстояли в Севилье

Первая нулевая ничья чемпионата Европы.

«Проиграть можно по-разному. За сборную России было стыдно, она смотрелась безвольно». Интервью с украинским журналистом Артемом Франковым

Известный украинский футбольный журналист Артем Франков — о матче с Голландией (2:3) и сравнении со сборной России.

Поляки — лузеры финальных турниров. Против Словакии их сломало удаление Крыховяка

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