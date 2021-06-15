Гол с центра поля на Евро, пресс-конференция Витории, перепалка Бузовой и Губерниева
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 14 июня.
Чех Шик забил лучший гол Евро-2020: забросил мяч за шиворот вратарю с центра поля!
Заодно установил новый рекорд чемпионатов Европы.
В понедельник красно-белые провели презентацию португальского специалиста на посту главного тренера команды.
Певица выступила с пламенной речью в адрес команды Черчесова по ТВ и осталась недовольна поведением комментатора.
Первая нулевая ничья чемпионата Европы.
Известный украинский футбольный журналист Артем Франков — о матче с Голландией (2:3) и сравнении со сборной России.
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