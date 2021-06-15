Гол с центра поля на Евро, пресс-конференция Витории, перепалка Бузовой и Губерниева

Заодно установил новый рекорд чемпионатов Европы.

В понедельник красно-белые провели презентацию португальского специалиста на посту главного тренера команды.

Певица выступила с пламенной речью в адрес команды Черчесова по ТВ и осталась недовольна поведением комментатора.

Первая нулевая ничья чемпионата Европы.

Известный украинский футбольный журналист Артем Франков — о матче с Голландией (2:3) и сравнении со сборной России.