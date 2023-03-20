ЦСКА обыграл «Зенит», победа «Барсы» в класико, Медведев проиграл финал. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 19 марта.
ЦСКА оставляет чемпионскую интригу дышать. У «Зенита» первое гостевое поражение в лиге
Большая победа красно-синих.
Получилось красиво и стильно.
Российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира в Индиан-Уэллсе уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 3:6, 2:6.
Похожую историю мы недавно видели в Кубке России.
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