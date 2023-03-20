ЦСКА обыграл «Зенит», победа «Барсы» в класико, Медведев проиграл финал. Главное за день

Большая победа красно-синих.

Получилось красиво и стильно.

Российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира в Индиан-Уэллсе уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 3:6, 2:6.

Похожую историю мы недавно видели в Кубке России.

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