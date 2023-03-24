Ничья России и Ирана, «Авангард» вышел в полуфинал плей-офф КХЛ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 23 марта.
Еще один невнятный матч сборной России. Но игра с Ираном — другой уровень по сравнению с осенними мучениями
1:1, которые можно считать за счастье.
После поражения 0-4 принципиальному сопернику магнитогорцев ждут серьезные перемены.
ЦСКА — в шаге от финала «Запада».
Реплика Леонида Волотко о ничьей в Тегеране.
Обзор состоявшихся в четверг матчей отборочного цикла Евро-2024.
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