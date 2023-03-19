Медведев снова в финале, поражение «Спартака» и камбэк «Локомотива». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 18 марта.
«Просто рад, что не проиграл». Медведеву понадобилось восемь матчболов для выхода в финал в Индиан-Уэллс
Россиянин дважды не подал на матч против Фрэнсиса Тиафо, но все равно продлил выигрышную серию до 19 встреч.
Сенсационный результат в первом матче тура.
Невероятный матч в Черкизове — 3:2.
СКА переиграл «Торпедо» (5:4) и повел в серии 2-0.
У Холанна хет-трик после пяти мячей в ЛЧ, Златан вошел в историю, «Боруссия» обеспечила Германии «матч года»
Главные события субботы в европейском футболе.
ЦИФРА ДНЯ
4
финала
Загитова и Медведева остались без призов. Кто победил на турнире по шоу-программам?читать >
Что творят судьи в Казани? «Ак Барс» выиграл два матча при спорных удаленияхчитать >
«Судьи всегда помогают «Зениту». Раньше помогали «Спартаку», они это знают». Божович — о судейских скандалах в Россиичитать >
«Нигде таких денег, как в спорте, не заработаю». Устюгов снова выиграл спринт и заговорил о завершении карьерычитать >
Новости