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Сегодня, 04:00

Медведев снова в финале, поражение «Спартака» и камбэк «Локомотива». Главное за день

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Даниил Медведев.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 18 марта.

«Просто рад, что не проиграл». Медведеву понадобилось восемь матчболов для выхода в финал в Индиан-Уэллс

Россиянин дважды не подал на матч против Фрэнсиса Тиафо, но все равно продлил выигрышную серию до 19 встреч.

Худший матч «Спартака» в сезоне. «Оренбург» добил чемпионскую интригу?

Сенсационный результат в первом матче тура.

«Локо» — это аттракцион: обыграли «Краснодар», уступая 0:2. У Дзюбы — победный гол

Невероятный матч в Черкизове — 3:2.

Такой суперхоккей нам нужен! В голевой феерии в Питере мог забить даже вратарь

СКА переиграл «Торпедо» (5:4) и повел в серии 2-0.

У Холанна хет-трик после пяти мячей в ЛЧ, Златан вошел в историю, «Боруссия» обеспечила Германии «матч года»

Главные события субботы в европейском футболе.

ЦИФРА ДНЯ
4
финала
подряд сыграет Даниил Медведев

Загитова и Медведева остались без призов. Кто победил на турнире по шоу-программам?

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Капитан Тюкавин забил, «Урал» проиграл впервые за полгода. «Динамо» продолжает борьбу за медали

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Эдвардс победил Усмана и защитил пояс чемпиона в полусреднем весе UFC

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Верите в Усмана? Бойцы старше 35 лет проиграли 28 из 30 титульников в полусреднем и легких весах UFC!

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