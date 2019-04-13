Чудо "Коламбуса" и позор "Тампы", роковая осечка ЦСКА, Туктамышева превзошла Медведеву

12 апреля. Тампа. "Тампа-Бэй" - "Коламбус" - 1:5. Никита Уцчеров не выдержал и получил удаление в этой игре. Фото AFP

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 13 апреля.

СЕНСАЦИЯ. "Тампа" – в нокдауне! Кучеров сорвался, и его изгнали со льда

"Коламбус" уверенно выиграл и сенсационно повел в серии 2-0.

СОБЫТИЕ. Звезда КХЛ Гусев едет в НХЛ, чтобы сыграть в плей-офф за "Вегас". СКА отпустил игрока официально

Вместе с ним уезжает и защитник Владислав Гавриков.

ДУЭЛЬ. Туктамышева превзошла Медведеву. Но побороться с Загитовой ей не дали

Командный чемпионат мира завершали фигуристки. И устроили феерию.

НАШИ. Чудо "Коламбуса": как оно возможно? Интервью Панарина и Бобровского о второй победе над "Тампой"

Оба наших легионера "Блю Джекетс" ответили на вопросы обозревателя "СЭ".

ФИНАЛ. ЦСКА уверенно обыграл "Авангард"

ЦСКА победил "Авангард" в первом матче финальной серии Кубка Гагарина – 5:2.

ОСЕЧКА. Операция "Самоликвидация". ЦСКА проиграл "Оренбургу"

Красно-синие сенсационно уступили середняку (2:3).

НЕУДАЧА. Пионеротряд Вальверде не справился с худшей командой лиги. "Барса" и "Уэска" сыграли вничью

Матч лидера и аутсайдера закончился без забитых мячей.

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