Черчесову легче играть с Казахстаном, чем с Бельгией, Чен обыграл Ханю и остальной мир, Загитова хотела все бросить

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 23 марта.

АНОНС. Станислав Черчесов: "Легче играть с командами, которые ниже классом"

Главный тренер сборной России дал пресс-конференцию накануне отборочного матча Евро-2020 с командой Казахстана.

РЕКОРД. Чен обыграл Ханю в битве рекордов. Россия потеряла мужскую квоту

Программу чемпионата мира по фигурному катанию завершили мужчины.

ОТКРОВЕННО. Алина Загитова: "Несколько раз хотела все бросить, но не смогла"

Откровенное интервью новой чемпионки мира.

КХЛ. "Авангард" или "Салават Юлаев"? Кто выйдет в финал кубка от "Востока"

Обзор дня Алексея Шевченко.

СКАНДАЛ. Зачем Белорукова била шведку? Мы сами портим себе репутацию

Россиянку можно понять, но так вести себя не нужно.

НХЛ. Самый скучный матч "Вашингтона". С "Тампой" Овечкин и Кузнецов настреляли 20 бросков, а сегодня – всего один

Обзор матча "Вашингтон" – "Миннесота" (1:2).

"СПАРТАК". Станет ли Кононов вторым Бесковым?

Юрий Голышак – о великом тренере "Спартака" 70-80-х и его сегодняшнем наследнике.

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