Чалов и лавка сборной, Зе Луиш и "Порту", "Краснодар" и чудовищные потери перед ЛЧ

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 11 июня.

СЕГОДНЯ. Новой сборной – год. Отпразднуем на Кипре!

Во вторник сборная России проведет заключительный матч перед летним межсезоньем. Команда, которая влюбила в себя болельщиков на чемпионате мира, заканчивает свой удивительный год игрой против Кипра.

СОСТАВ. Все еще думаете, что сыграет Чалов?

Если кто-то ждет экспериментов, лучше не обольщаться. Состав, как и в матче с Сан-Марино, будет консервативен. Изменения возможны только в средней линии. Напрашивается выход с первых минут Баринова. Не исключено, Ионов сыграет вместо Алексея Миранчука. Будут ли другие сюрпризы? Отвечает Дмитрий Зеленов.

ИНСАЙД. "Спартак" намерен получить за Зе Луиша 15 миллионов евро

Как стало известно "СЭ", "Спартак" объявил официальным представителям нападающего Зе Луиша, что хочет заработать на возможном уходе игрока в другой клуб 15 миллионов евро. Ранее португальское издание O Jogo сообщило, что "Порту" договорился с африканцем о контракте, предложив 28-летнему футболисту четырехлетнее соглашение с зарплатой в 1,5 миллиона евро в год. При этом по нашим данным у красно-белых форвард получает 2,2 миллиона евро в год плюс бонусы за достижения.

ПОТЕРИ. Краснодарский кошмар. Как "быкам" выходить в Лигу чемпионов?

Первая часть краснодарского фильма ужасов случилась во время спарринга сборной России с "Чертаново", когда обычное с виду единоборство обернулось неприятностями для Юрия Газинского. У него и раньше случались проблемы с плечом, но если прежде все ограничилось консервативным лечением, то теперь потребовалась операция. Восстановление займет несколько месяцев, и после ухода Каборе и Перейры Мураду Мусаеву придется собирать центральную ось заново. Увы, это не конец. Следом "быки" потеряли свою суперзвезду Виктора Классона. Есть риск, что и Виктор останется вне игры на длительный срок.

АНАЛИЗ. Сколько стоит футбол в России?

В понедельник "Спартак" и ЦСКА объявили абонементную программу на сезон-2019/20. Повод поговорить о том, сколько болельщику нужно заплатить за футбол. Цифры вас удивят.

ЗАБЫЛИ? Мокрая простынь и "Краткая история человечества". Как дела у Кокорина и Мамаева

В четверг, 13 июня в Мосгорсуде пройдет заседание по апелляции Александра Кокорина и Павла Мамаева на решение Пресненского суда. Чем живут футболисты и другие обвиняемые по этому делу – в материале "СЭ".

ЭКСКЛЮЗИВ. Юрий Дюпин: "Из "Зенита" ко мне никто не обращался"

Бывший вратарь "Анжи" рассказал "СЭ", где может продолжить карьеру, напомнил о долгах махачкалинского клуба и объяснил, чем Мариу Фернандес лучше Дзюбы.

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