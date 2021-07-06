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Большое интервью Федуна, Мозякин завершил карьеру, Орлов сравнил сборные России и Украины

02:15
Леонид Федун. Фото ФК «Спартак»
Леонид Федун. Фото ФК «Спартак»

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 5 июля.

«Лет 10 назад «Спартак» входил в 20 самых дорогих клубов Европы, а теперь мы в конце первой сотни». Большое интервью Леонида Федуна

Обозреватель «СЭ» встретился с владельцем клуба и поговорил обо всем с одной оговоркой.

Персонаж из хоккейной Красной книги. Легендарный Мозякин завершил карьеру

Михаил Зислис — об окончании карьеры знаменитого форварда.

«Украина старается играть в пас, а не выбивает мяч абы куда!» Орлов — о том, почему Россия хуже соседей, Ярмоленко и Дзюбе, Тедеско в сборной

Известный телекомментатор — о сборной Украины и проблемах российского футбола.

Конору нужна победа, чтобы вызвать Хабиба на реванш. Но против Порье он не фаворит

Лучшие годы ирландца уже позади.

Гости не попадут на полуфиналы и финал Евро без карантина. Еще и поэтому Англия — фаворит турнира

Чтобы попасть на стадион, нужно просидеть 10 дней на карантине. Но Дания, Испания и Италия ждут, что их поддержат местные.

«Спартак» зачастую легко отдает контроль над игрой соперникам". Руй Витория подвел итоги сбора в Австрии

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