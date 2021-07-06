Большое интервью Федуна, Мозякин завершил карьеру, Орлов сравнил сборные России и Украины

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 5 июля.

Обозреватель «СЭ» встретился с владельцем клуба и поговорил обо всем с одной оговоркой.

«Спартак» зачастую легко отдает контроль над игрой соперникам". Руй Витория подвел итоги сбора в Австрии читать > «На данный момент Загитова ничего своего не создала». Огненное интервью Оксаны Баюл читать > «Поставили перед фактом, без переговоров». Плотников об уходе из «Магнитки»: драка в самолете, конфликт с Воробьевым, зарплата читать > «Потеря для всей латвийской нации». Месяц назад он остановил Канаду, а вчера стал жертвой ужасной трагедии читать >