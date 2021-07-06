Большое интервью Федуна, Мозякин завершил карьеру, Орлов сравнил сборные России и Украины
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 5 июля.
«Лет 10 назад «Спартак» входил в 20 самых дорогих клубов Европы, а теперь мы в конце первой сотни». Большое интервью Леонида Федуна
Обозреватель «СЭ» встретился с владельцем клуба и поговорил обо всем с одной оговоркой.
Михаил Зислис — об окончании карьеры знаменитого форварда.
Известный телекомментатор — о сборной Украины и проблемах российского футбола.
Лучшие годы ирландца уже позади.
Чтобы попасть на стадион, нужно просидеть 10 дней на карантине. Но Дания, Испания и Италия ждут, что их поддержат местные.
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