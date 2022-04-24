Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 04:45

«Бавария» — чемпион Германии, «ПСЖ» — чемпион Франции, Фьюри нокаутировал Уайта. Главное за день

Читать «СЭ» в
Юлиан Нагельсманн.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 23 апреля.

Шедевр Месси принес «ПСЖ» титул, «Бавария» — чемпион в десятый раз подряд, у Азмуна — первый гол в бундеслиге

Главные события субботы в европейском футболе.

Фьюри уничтожил Уайта. После боя Тайсон заявил, что, возможно, завершает карьеру

Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта в шестом раунде и защитил титул чемпиона WBC в тяжелом весе.

Капризов вошел в историю! До него только шесть россиян набирали 100 очков за сезон НХЛ

Уникальное достижение нападающего «Миннесоты».

Изидор не забил впервые в РПЛ, но «Локо» победил Кержакова. «Нижний» чуть не спасся в меньшинстве

В Черкизове было жарко.

Останется ли Гильерме? Баринов уедет в Европу? Когда вернется Антон Миранчук? Интервью Томаса Цорна

Спортивный директор «Локо» — после победы над «Нижним» — 2:1.

ЦИФРА ДНЯ
1
титул
выиграл Лионель Месси с «ПСЖ» после ухода из «Барселоны»

Рублев вышел в финал турнира в Белграде. Там его уже ждет Джокович

читать >

Италия не хочет пускать российских игроков на «мастерс» в Риме. Безумие продолжается

читать >

Будущее Семака в «Зените»: новый контракт или продление текущего на год?

читать >

Новый тренер не спасет «МЮ». Вытащить великий клуб из ямы может только смена методов руководства

читать >

Лучшего вратаря МЧМ надломили ответственность и слава. Но он выбрался с самого дна и дебютировал в НХЛ

читать >

Головин — талисман «Монако»: когда он в старте, команда побеждает

читать >

36-летний швед — тайное оружие Воробьева? Ветеран не играл с октября и устроил скандал в прежнем клубе

читать >

«Просто веселимся». Капризов ворвался в компанию великих русских

читать >
0
Читайте также
Что случилось с Липницкой, Сотниковой и Загитовой? И какое будущее ждет Валиеву и Щербакову
Российского пловца выгоняют из спорта за участие в концерте в «Лужниках». Кто еще под ударом и как на это реагировать
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жеребьевка полуфиналов БЕТСИТИ Кубка России, большое интервью Соболева. Главное за день
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости