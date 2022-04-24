«Бавария» — чемпион Германии, «ПСЖ» — чемпион Франции, Фьюри нокаутировал Уайта. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 23 апреля.
Шедевр Месси принес «ПСЖ» титул, «Бавария» — чемпион в десятый раз подряд, у Азмуна — первый гол в бундеслиге
Главные события субботы в европейском футболе.
Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта в шестом раунде и защитил титул чемпиона WBC в тяжелом весе.
Уникальное достижение нападающего «Миннесоты».
В Черкизове было жарко.
Спортивный директор «Локо» — после победы над «Нижним» — 2:1.
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