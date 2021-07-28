Олимпиада-2020: плавание 29 июля, время начала и где смотреть прямую трансляцию
28 июля 2021, 23:15
В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх будет разыграно пять комплектов наград в плавании.
Финалы и полуфиналы покажет Матч ТВ (время московское).
04:30. Мужчины. 800 м в/с. Финал
04:45. Мужчины. 200 м брасс. Финал
04:55. Женщины. 100 м в/с. Полуфиналы
05:05. Мужчины. 200 м н/с. Полуфиналы
05:30. Женщины. 200 м баттерфляй. Финал
05:40. Мужчины. 100 м в/с. Финал
05:55. Женщины. 200 м брасс. Полуфиналы
06:10. Мужчины. 200 м комплекс. Полуфиналы
06:30. Женщины. Эстафета 4х200 м в/с. Финал
Россияне идут за золотом в плавании, гимнастике и фехтовании: чего ждать от Олимпиады 29 июля // Колесников с Рыловым уже подарили России праздник. А теперь Климент бросил вызов главной звезде мирового плавания
Читайте также
Наш рапирист погиб от укола в глаз — почему подобное в Токио невозможно. Рассказываем о трагедии, изменившей мир фехтования
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю