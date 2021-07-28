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Олимпиада-2020: плавание 29 июля, время начала и где смотреть прямую трансляцию

28 июля 2021, 23:15
Олимпийский бассейн. Фото AFP
Олимпийский бассейн. Фото AFP

В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх будет разыграно пять комплектов наград в плавании.

Финалы и полуфиналы покажет Матч ТВ (время московское).

04:30. Мужчины. 800 м в/с. Финал
04:45. Мужчины. 200 м брасс. Финал
04:55. Женщины. 100 м в/с. Полуфиналы
05:05. Мужчины. 200 м н/с. Полуфиналы
05:30. Женщины. 200 м баттерфляй. Финал
05:40. Мужчины. 100 м в/с. Финал
05:55. Женщины. 200 м брасс. Полуфиналы
06:10. Мужчины. 200 м комплекс. Полуфиналы
06:30. Женщины. Эстафета 4х200 м в/с. Финал

Россияне идут за золотом в плавании, гимнастике и фехтовании: чего ждать от Олимпиады 29 июля // Колесников с Рыловым уже подарили России праздник. А теперь Климент бросил вызов главной звезде мирового плавания

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