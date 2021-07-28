Олимпиада-2020: плавание 29 июля, время начала и где смотреть прямую трансляцию

В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх будет разыграно пять комплектов наград в плавании.

Финалы и полуфиналы покажет Матч ТВ (время московское).

04:30. Мужчины. 800 м в/с. Финал

04:45. Мужчины. 200 м брасс. Финал

04:55. Женщины. 100 м в/с. Полуфиналы

05:05. Мужчины. 200 м н/с. Полуфиналы

05:30. Женщины. 200 м баттерфляй. Финал

05:40. Мужчины. 100 м в/с. Финал

05:55. Женщины. 200 м брасс. Полуфиналы

06:10. Мужчины. 200 м комплекс. Полуфиналы

06:30. Женщины. Эстафета 4х200 м в/с. Финал

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