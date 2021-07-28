Матыцин поздравил мужскую сборную России по плаванию с завоеванием серебряной медали в эстафете на Олимпиаде

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил российских пловцов с завоеванием серебряной медали в эстафете 4x200 метров вольным стилем на Играх в Токио.

«Поздравляю наших пловцов Мартина Малютина, Ивана Гирева, Евгения Рылова и Михаила Довгалюка, тренеров сборной России и Всероссийскую федерацию плавания с олимпийским «серебром», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта. — Каждый из российских спортсменов внес свой важный вклад в этот результат, стабильно прошел свою часть дистанции. Было видно, насколько серьезно они настроены на борьбу.

Наши пловцы упорно шли к своей цели и на финише вырвали серебряные медали в борьбе с сильными соперниками из Австралии, опередив их всего на 0,03 секунды. Это третья награда, завоеванная в Токио, российскими пловцами. Желаю им удачи на следующих олимпийских дистанциях. За них болеет сейчас вся Россия".