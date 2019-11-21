ОКР рассчитывает, что билеты на Игры в Токио купят 29 тысяч российских фанатов

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассчитывает, что билеты на Игры в Токио приобретут около 29 тысяч российских болельщиков. Олимпиада-2020 пройдет с 24 июля по 9 августа.

— Изначально билетный агент, которые реализует продажу на территории России, заявил порядка 29 тысяч билетов, — цитирует ТАСС Позднякова. — Со стороны оргкомитета было подтверждено только 4 тысячи билетов, на сегодня эта цифра составляет порядка 15 тысяч.

То есть после того, как мы активно включились в работу, существенно повысилась наша квота. Мы не заканчиваем на этом, надеюсь, что весь тот объем билетов для болельщиков, который был заявлен агентом, будет востребован.