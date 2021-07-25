Нидерландский гребец сдал положительный тест на коронавиурс после участия в соревнованиях

Нидерландский гребец Финн Флорейн покинул Олимпийские игры в Токио из-за положительного теста на коронавирус, информирует агентство Kyodo.

Он стал первым спортсменом на Играх, у которого подтвердился COVID-19 уже после участия в соревнованиях.

21-летнему Флорейну пришлось отказаться от участия в субботней повторной гонке в одиночном разряде и уйти на самоизоляцию. Сейчас выясняется, кто контактировал с Флорейном.

Отметим, что в четверг другой член голландской команды также сдал положительный тест на коронавирус. Известно, что это был не спортсмен.

За последние сутки коронавирус выявили у 10 человек, которые связаны с Олимпиадой в Токио. Общее число случаев заражения на Играх достигло 127.