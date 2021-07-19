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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Казахстан может остаться без трансляций Олимпиады

22:18
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Казахстанские телеканалы не смогли прийти к соглашению по поводу трансляции летней Олимпиады в Токио на территории страны, сообщает Vesti.kz. Заявление по поводу ситуации опубликовала «РТРК Казахстан».

«Право прямой трансляции Олимпийских игр в Токио принадлежит компании Dentsu Inc, — говорится в заявлении. — Корпорация «Казахстан» и АО «Хабар» вели переговоры с Dentsu Inc. о возможности трансляции летних Олимпийских игр в Казахстане республиканскими телеканалами Qazaqstan, Qazsport и «Хабар» с 2019 года.

Однако, несмотря на длительные переговоры, прийти к договоренности стороны пока не смогли. Причина заключается в том, что правообладатель установил цену лицензии на трансляцию Игр на 123 процента больше, чем в 2016 и 2018 годах».

По информации Sputnik Казахстан, переговоры по поводу возможного показа Олимпиады на территории Казахстана продолжаются. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://vesti.kz/olympic/poyavilis-podrobnosti-translyatsii-olimpiadyi-2020-298403/

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Евгений Петров все материалы автора

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