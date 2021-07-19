Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Тимати призвал поддержать российских спортсменов на Олимпиаде

21:58
Тимати. Фото Instagram
Тимати. Фото Instagram
Теги:

Российский рэпер Тимати выразил поддержку олимпийской сборной России и призвал поддержать ее на Играх в Токио.

 

«Считаю, что тема олимпийской сборной, тема того, что российские спортсмены уже второй год почему-то, по решению ВАДА, выступают без флага, меня категорически не устраивает, — сказал Тимати на видео, опубликованном в его Instagram. —  Я поддерживаю российских спортсменов, поддерживаю российский спорт.

Поддерживайте российских спортсменов, несмотря на все запреты, ограничения и невозможность выступать с российским флагом. Уверен, что результаты Олимпийских игр в Токио будут более чем достойными. Дорогие друзья, поддерживаем российских спортсменов. Россия вперед!»

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CRgTLVGoFJ1/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Медведева выложила фото в мокром белом топике
Отца четырех детей зарезали на Кубани
Появились архивные фото из частной тюрьмы в Ленобласти
Как встретили Николая Носкова зрители Славянского базара
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
1
Офсайд