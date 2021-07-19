Тимати призвал поддержать российских спортсменов на Олимпиаде

Российский рэпер Тимати выразил поддержку олимпийской сборной России и призвал поддержать ее на Играх в Токио.

«Считаю, что тема олимпийской сборной, тема того, что российские спортсмены уже второй год почему-то, по решению ВАДА, выступают без флага, меня категорически не устраивает, — сказал Тимати на видео, опубликованном в его Instagram. — Я поддерживаю российских спортсменов, поддерживаю российский спорт.

Поддерживайте российских спортсменов, несмотря на все запреты, ограничения и невозможность выступать с российским флагом. Уверен, что результаты Олимпийских игр в Токио будут более чем достойными. Дорогие друзья, поддерживаем российских спортсменов. Россия вперед!»

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.