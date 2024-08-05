Говорит по-русски и вспоминает Казань. Лидер сборной Польши на Олимпиаде-2024 побеседовал с «СЭ» о России

Вильфредо Леон выигрывал с «Зенитом-Казань» Лигу чемпионов, а сейчас ведет поляков к олимпийскому золоту.

Если потеряли из виду колоритного доигровщика, то вот он — на олимпийской площадке вывел свою команду в полуфинал, обыграв Словению со счетом 3:1. Абсолютный лидер своей команды по очкам, эйсам и приемам.

Но российские болельщики его помнят благодаря четырем годам, когда он зажигал в «Зените-Казань». Четыре победы в Суперлиге и столько же в Лиге чемпионов, при этом Леон дважды признавался MVP европейского клубного турнира.

Карьеру в сборной волейболист начинал на родине, на Кубе, завоевал серебро ЧМ-2010, выиграл Юношеские олимпийские игры и даже был самым молодым капитаном команды. Но в 2013 году случился скандал. Леон с еще одним товарищем по сборной Йоандри Диасом отказались готовиться к новому сезону и сбежали из страны.

— Условия подготовки были невыносимые: чтобы помыться, нужно было таскать ведра с водой с первого этажа на четвертый, в нашем зале проваливался пол и можно было переломать ноги, — объяснял Леон причину переезда в Польшу.

Версии на самом деле разнятся: то ли парни действительно не могли вытерпеть ужасов сборов, то ли просто хотели подписать контракты с европейскими командами. Но Международная федерация волейбола наказала их двухлетней дисквалификацией, которую потом сократила до года. Именно в этот момент Леон и оказался в Казани.

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Никого не осуждаю за неприятные слова

— Казань особенный город для меня, — признается звездный волейболист. — И навсегда таким останется. Без «Зенита», без партнеров, без наших успехов у меня бы никакой карьеры не получилось. И кроме того, это безумно красивый город. А какая там еда! Эти...

— Эч...

— Подождите! Не подсказывайте!.. Эч-поч-ками.

— Эчпочмаки.

— Да!

— Как часто вспоминаете Россию?

— Часто, конечно. Как только у кого-то из ребят день рождения — вспоминаю.

После этого Леон внезапно перешел на русский...

— У меня в Казани много... друзья. Нет, так неправильно... Много — кого? Друзей!

— Ничего себе! Вы не забыли язык!

— Пока нет (улыбается). Во-первых, есть сходство между русским и польским. Во-вторых, есть друзья: Валентин Кротов, Артем Вольвич, Максим Михайлов, Алексей Вербов — тренер теперь. Классно же! Поговорите со мной еще! (Смеется.)

— Только у меня сложный вопрос.

— Давайте попробуем.

— Перед Олимпиадой про вас много писали на Кубе, там волейбол очень любят. Везде пишут, что вы очень богатый человек. Это правда?

— Ерунда.

— Врут? А почему такой акцент на этом?

— (Переходит на испанский.) Я понимаю, что мой переход на Кубе восприняли неоднозначно. Никого не осуждаю за неприятные слова, хотя чаще читаю хорошее. А что касается богатства, тут скорее вопрос восприятия. Если у кубинца есть хороший дом, дети и жена одеты-обуты и не живут впроголодь, то это по их меркам состоятельный человек. У меня есть машина и я могу позволить себе отпуск — в понимании большинства кубинцев я действительно богач.

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Не могу списать плохую игру на нервы

Выступать за сборную Польши Леон начал в 2019 году, а гражданство получил благодаря супруге, которая родом из этой страны. На первых Олимпийских играх Вильфредо дошел со своей командой до четвертьфинала, где проиграл будущим чемпионам французам. Теперь попытка номер два. В официальном представлении польской сборной к олимпийскому турниру Леона называют волейбольным Криштиану Роналду.

— Сравнение забавное, — отмечает Вильфредо. — Хотя бы потому, что Криштиану знают все, а меня — только любители волейбола. Но мне приятно. Придумать какое-то фирменное движение, чтобы заводить трибуны? Надо подумать над этим. У меня вроде и так неплохо получается.

И это правда — полные трибуны (даже в девять утра понедельника) скандируют его имя. В одном из интервью Леон рассказывал, что по ходу ЧМ-2010 постоянно присматривался к тридцатилетним старичкам. Сейчас Леону самому 30, и на старичков он теперь смотрит по-другому.

— Надо было тогда быть осторожнее в словах (смеется). Старичком себя не чувствую, хотя молодежь, бывает, подкалывает с какими-то своими штуками: то тик-токи, то манги. Я в этом не разбираюсь. А быть опытным в сборной — большая ответственность. Не можешь списать плохую игру на нервы или еще что-нибудь.

— При этом вы много пропустили из-за травмы. Не играли практически полгода...

— Кого это может волновать, когда ты на Олимпийских играх...

Из-за повреждения колена Леон не выступал с ноября до середины весны. Пришлось расстаться с «Перуджей», за которую Леон играл шесть лет. Клубную карьеру он также продолжит в Польше, но сначала постарается добыть олимпийское золото.