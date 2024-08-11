Диджей включил песню Леннона, чтобы разрядить накалившуюся обстановку в финале пляжного волейбола Игр-2024

В пятницу, 9 августа, на Олимпийских играх в Париже прошел финал женского турнира по пляжному волейболу.

Встреча завершилась победой бразильянок Аны Патрисии Рамос и Эдуарды Лисбоа над канадками Мелиссой Уманой-Паредес и Брэнди Уилкерсон (2:1). В третьем сете между девушками произошел конфликт, который едва не завершился дракой. Причиной стало разногласие по поводу одного из розыгрышей.

Ситуацию удалось сгладить французскому диджею. Он включил композицию «Imagine» («Представь себе») легендарного Джона Леннона, в которой присутствуют строчки: «Представь, что все люди живут в мире». Зрители начали напевать их, и это вызвало улыбку на лицах волейболисток.

Рамос и Лисбоа принесли Бразилии первое золото в женском пляжном волейболе с 1996 года. На Играх в Атланте этот вид спорта был представлен впервые.