Карполь назвал санкции в отношении россиян действиями продажного руководства мирового спорта

Самый титулованный волейбольный тренер мира Николай Карполь считает, что санкции в отношении россиян и белорусов были наложены по причине действий продажных руководителей международных спортивных организаций.

«Считаю, что это все не спорт. Продажные руководители спорта работают совершенно на другое, у них иные мотивы и интересы. Что ж, потерпим.

Я следил за Олимпиадой. Считаю, что сборная России, безусловно, боролась бы за медали. Она и в прошлом могла их завоевать, но мы немного не так скомплектовались, но на играх в Токио все равно сумели обыграть и США, и Китай», — цитирует Карполя ТАСС.

Из-за санкций на Олимпиаде в Париже выступили только 15 россиян, им было запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

Карполю 86 лет, он дважды становился со своими командами олимпийским чемпионом (1980, 1988), один раз — чемпионом мира (1990) и 7 раз — чемпионом Европы (1979, 1989, 1991, 1993, 1997, 1999, 2001). 11 раз тренер приводил екатеринбургскую «Уралочку» к победе в чемпионате СССР, 14 раз — в чемпионате России. 8 раз спортсменки под его руководством побеждали в Кубке европейских чемпионов.