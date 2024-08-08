Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Волейбол

Париж-2024

Сегодня, 20:09

Владимир Алекно: «Проигрыш Италии французам на Олимпиаде удивил»

Антон Бабошин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно, выигрывавший со сборной России олимпийское золото, сказал «СЭ», что за матчами турнира на Играх-2024 в Париже следит с особым интересом после перерыва в карьере, и отметил уровень соревнований.

— Те игры, которые удается увидеть, смотрю с интересом, — сказал Алекно. — После паузы в карьере для меня это не просто Олимпиада — слежу, что появилось нового в волейболе, какие есть интересные игроки. Уровень очень серьезный. Из результатов — проигрыш Италии в полуфинале накануне стал для меня сюрпризом. Даже не само поражение, а то, как именно они уступили. Объясняю это только тем, что в команде собраны молодые игроки, которые пока не справляются с ответственностью и давлением. Каково это, знаю по себе. Эта команда мне очень понравилась по первым матчам, она еще наберется мудрости и себя покажет. Франция же ничем не удивила — они уже выигрывали самые разные турниры. А здесь, по сути, играют всемером против шестерых соперников, такая поддержка трибун. Команда талантливая, техничная, злая. В целом, еще раз убеждаюсь в том, о чем всегда говорил — «мозги» сильнее «мяса». Всегда особо ценились такие игроки, как Сергей Тетюхин или Жиба — они ростом далеко не 2.15, но на площадке умеют все. Посмотрите, какую игру предлагает соперникам Япония, у них техника на первом месте. И они чудом не попали в полуфинал.

Алекно до «Зенита» не тренировал с 2021 года, когда привозил на Олимпиаду в Токио сборную Ирана.

Волейбол
Владимир Алекно
1
1
Читайте также
Бобровский признан лучшим хоккеистом России прошлого сезона
Дэвиду Линчу диагностировали неизлечимую болезнь
Смирнов опубликовал первый комментарий военкора Поддубного после ранения
Роман Ротенберг: «А кто бы отказался от Овечкина? Надеюсь, мы потянем его условия»
Рогов сообщил о возможном покушении на министра обороны Украины Умерова
Алаудинов сообщил о прибытии отряда спецназа «Ахмат» в Курскую область
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Турция — Италия: смотреть трансляцию матча 1/2 финала турнира женщин на Олимпиаде 2024
Новости
RSS RSS
Все новости