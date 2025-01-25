Вольвич: «Французы были настоящими зверями на Олимпиаде-2024, они рвали соперников»

Центральный блокирующий «Зенита-Казань» Артем Вольвич в интервью Metaratings.ru высказался о последних успехах сборной Франции по волейболу, а также вспомнил о противостоянии между россиянами и французами в финале Олимпиады в Токио.

— Сборная Франции выиграла две последние Олимпиады. Это самая сильная волейбольная сборная на сегодня?

— Надо понимать, что они были сильнее на конкретном промежутке времени. Это говорит о характере команды и о подготовке к Играм. И в Токио, и в Париже они начинали свой поход за «золотом» не очень уверенно. В Японии они вообще были на грани вылета. Но отчасти мы им помогли, когда проиграли матч в группе. Можно сказать, мы вернули их к жизни. Справедливости ради, именно та игра нам не особо была нужна. А по ходу плей-офф они стали набирать.

В финале они показали запредельное качество игры. Мы тоже выглядели неплохо, но, как говорится, везет тому, кто везет. В Париже все было один в один. В плей-офф они просто начали уничтожать соперников. И мы бы запросто могли отлететь 0:3. Французы были настоящими зверями, которые рвали в клочья своих соперников. И делали они это в своем блестящем стиле.

В финале Олимпиады-2020 Франция со счетом 3:2 победила команду Олимпийского комитета России. В финале домашних Игр в Париже французы со счетом 3:0 обыграли команду Польши.