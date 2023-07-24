Польша с Леоном выиграла домашнюю Лигу наций. Когда от них ждать олимпийских побед?

Лидеры мирового рейтинга никак не могут избавиться от ярлыка вечно подающих надежды.

Лига наций. Мужчины

Гданьск, Польша. Финал

Польша — США — 3-1 (25:23, 24:26, 25:18, 25:18)

Матч за 3-е место

Япония — Италия — 3-2 (25:18, 25:23, 17:25, 17:25, 15:9)

Мужская сборная Польши по волейболу — удивительная команда. Она возглавляет мировой рейтинг, выигрывает чемпионаты мира, собирает по именам едва ли не лучший состав на планете. Но когда дело касается Олимпиады, то все мечты обрываются на стадии четвертьфинала. По крайней мере в XXI веке статистика непоколебима — раз за разом поляки неожиданно для всех проигрывают первый же матч плей-офф. За год до Игр в Париже Вильфредо Леон и компания победили в Лиге наций. Но хватит ли их запала до 2024-го?

Польша удивила не победой, а качеством игры

Победа Польши в Лиге наций не сенсация. Мало того что команда лидирует в рейтинге, так еще и финал в этот раз проводили в Гданьске. Тем не менее то, как легко поляки дошли до первого в их истории титула турнира (после его реинкарнации из Мировой лиги), не может не удивлять. К примеру, в четвертьфинале подопечные Николы Грбича не заметили команду Бразилии. У южноамериканцев сейчас черная полоса — есть как очевидные кадровые, так и системные проблемы. Тем не менее мало кто ждал, что они отдадут концовки близких сетов три раза подряд и завершат свой путь с «баранкой». Япония, во многом усилиями Юки Ишикавы, позволила себе упираться в полуфинале на сет дольше положенного. Но победа в первой партии лишь отстрочила неизбежное.

Фото Global Look Press

В финале сошлись номинальные лидер рейтинга и сборная, занимающая в таблице классификаций FIVB второе место. Тем не менее реальной борьбы не получилось. Американцы неплохо держались первый час. Стартовый сет упустили только в самой концовке, к тому же потом оформили ответку на дополнительном розыгрыше. Последнее отрезвило поляков, и больше вольностей в атаке они не позволяли — как нападающему «Зениту-Казань» Мэттью Андерсону, так и остальным американцам. В результате визуально очень легкая победа, которая навевает мысли об очевидном фаворите Олимпиады в Париже. Ведь до ее старта чуть больше года, а подобной стабильностью и качеством игры не может сейчас похвастать ни одна команда. Действующий чемпион мира Италия, к примеру, в Гданьске вообще не убедила, как и Словения с Аргентиной. Франция проиграла США на тай-брейке. Тем не менее видно, что «Трехцветные» уже не в тех кондициях, что летом 2021 года.

В Париже поляки рискуют вновь провалиться под грузом ожиданий

Очень интересно, как в таких условиях могла бы выступить сборная России. FIVB не спешит ослаблять санкции, тем более что по рекомендациям МОК надо возвращать индивидуально каждого спортсмена, а не сборные. Как быть в этой истории тем, кто выбрал в детстве волейбол, гандбол или футбол? Получается, что Международный олимпийский комитет проявляет в этом случае дискриминацию по выбору спортсменом вида спорта. Россиянам даже в случае «зеленого света» в Париж сложно рассчитывать на попадание на Игры, поскольку отборочные соревнования команда пропускает, да и из мирового рейтинга FIVB Россию и Белоруссию временно вычеркнула. Неужели в таком случае у поляков не будет во Франции конкурентов? Как бы не так, ведь раньше команда ни разу даже не проходила на ОИ стадию четвертьфинала.

Фото Global Look Press

Об очень вероятной победе Польши на Олимпиаде говорят с Пекина-2008, однако раз за разом все заканчивается по одному и тому же сценарию. Успех на предолимпийских турнирах, высокие котировки, завышенные ожидания. Добротный групповой этап — и провал сразу на старте плей-офф. Как с этим бороться, не смог понять ни один тренер, который работал с Польшей. Насколько сможет справиться серб Грбич, покажет только время. Тем не менее не стоит списывать со счетов никого. Бразилия соскучилась по большим победам, США также стремятся сделать текущее поколение сборной «золотым». В конце концов, французы дома после финала Токио-2020 нацелены на результат не хуже, чем в Японии. Некубковые поляки в этом случае могут снова остаться ни с чем. Как бы то ни было, их ждет скоро еще одна проверка — уже через месяц стартует чемпионат Европы.