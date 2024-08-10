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Париж-2024

Сегодня, 15:26

Французские волейболисты выиграли золотые медали на Олимпиаде

Виктория Кравченко
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Сборная Франции по волейболу обыграла команду Польши в финале Олимпийских игр в Париже. Французы завоевали золото, обыграв поляков со счетом 3:0.

Это вторая подряд победа французов на Олимпийских играх. Они также стали лучшей командой турнира.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.

Волейбол

Олимпийские игры. Мужчины

Финал

Франция — Польша — 3:0 (25:19, 25:20, 25:23)

10 августа. Париж. «South Paris Arena».

Источник: Медальный зачет Олимпиады 2024
Олимпиада
Сборная Польши по волейболу
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