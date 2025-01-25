Вольвич: «Думаю, здравый смысл победит, и на Олимпийские игры-2028 поедет больше россиян»

Центральный блокирующий «Зенита-Казань» Артем Вольвич поделился мнением об уровне соревнований по волейболу на Олимпиаде в Париже.

«Удался ли волейбольный сегмент в Париже со спортивной точки зрения? Абсолютно! Я получал невероятное удовольствие даже от просмотра рядовых матчей», — приводит Metaratings.ru слова Вольвича.

Также он считает, что на Игры 2028 года поедет больше россиян.

«В олимпийском движении все понимают, что отстранение многих россиян — неправильное решение. Но сейчас мы снова вернемся в политику. В том же МОК работают обычные чиновники, это надо понимать. Работодатель дает им указания, они их выполняют. Думаю, в будущем здравый смысл будет возобладать, а в 2028 году от нас на Игры поедет более солидная делегация», — добавил спортсмен.

В Олимпийских играх-2024 приняли участие 15 спортсменов из России, выступавших в нейтральном статусе. Российские волейболисты отстранены от всех международных соревнований с 2022 года.