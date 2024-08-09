Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Волейбол

Париж-2024

Сегодня, 21:00

Константин Брянский: «В финале Олимпиады мне больше импонирует Франция»

Антон Бабошин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной России Константин Брянский поделился впечатлениями от мужского волейбольного турнира в рамках Олимпиады в Париже и объяснил, за счет чего чемпионы мира итальянцы в четвертьфинале вытащили почти проигранный матч с Японией.

— Большинство матчей олимпийского турнира я смотрел, особенно, начиная со стадии плей-офф, — сказал Брянский «СЭ». — Есть команды, которые разочаровали — например, большего ждал от Аргентины после их бронзовых медалей на Играх в Токио, но они не показали свой уровень. Если говорить о тех, кто впечатлил, то еще с Лиги наций начали удивлять японцы. Но на Олимпиаде у них немного не получилось, возможно, из-за излишнего давления, которое они сами на себя и создали. Оно не позволило им совершить чудо, хотя было близко.

— За счет чего Италия ушла с четырех матчболов в четвертьфинале с Японией?

— Когда смотришь ретроспективно, можно приписывать победителям какие угодно качества, в том числе и безумный характер. Но ведь характер показали обе команды, это сто процентов. И не надо списывать со счетов элемент удачи. Да, итальянцы на одном из матчболов подали эйс, но ведь после этого нужно было еще удержать подачу. В нашем виде спорта удача имеет порой большое значение, потому что на принятие верных решений у тебя доли секунды. Чуть замешкался, и ошибся, что может привести к фатальным последствиям. Посмотрите, у Японии был еще матчбол на тай-брейке, но Онодера не подал, хотя итальянцы в предыдущем розыгрыше не снялись. Значит, не чувствовали уверенности. Но в этом случае не Италия заработала очко, а Япония проиграла.

— В финале кто вам больше импонирует?

— Франция. Увидеть их победу мне было бы интереснее. А насчет лучшего игрока — давайте посмотрим финал. Обе команды достойны, там много игроков, которые могут претендовать на титул MVP.

Финал мужского волейбольного турнира на Олимпиаде в Париже будет сыгран 10 августа.

0
Читайте также
В Париже четырнадцатый медальный день летней Олимпиады 2024
Американский бегун Лайлс завоевал бронзу Олимпиады с коронавирусом
Су-34 ударом ФАБ-3000 уничтожил живую силу и технику ВСУ в Сумской области
«Краснодар» хочет купить экс-легионера ЦСКА. Трансферные слухи РПЛ на 9 августа
Минздрав переиздал перечень медицинских противопоказаний к вождению
Опубликованы кадры с военкором Поддубным после попадания дрона ВСУ в машину
Популярное видео
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мужская сборная США обыграла Италию в матче за бронзу волейбольного турнира Олимпиады
Новости
RSS RSS
Все новости