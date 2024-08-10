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Париж-2024

Сегодня, 07:00

Расписание Олимпиады 10 августа: время начала матчей и соревнований — где смотреть трансляции

В Париже пятнадцатый медальный день летней Олимпиады 2024
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Фото Global Look Press

В субботу, 10 августа, на летних Олимпийских играх-2024 в Париже пятнадцатый медальный день.

Будут разыграны очередные комплекты наград в легкой атлетике, боксе и вольной борьбе.

В баскетболе пройдет финал мужского турнира Франция — США, а в волейболе золото разыграют Франция и Польша.

В футболе пройдет финал женского турнира Бразилия — США, а в гандболе золото разыграют Норвегия и Франция.

Представляем расписание всех стартов и матчей соревновательного дня Олимпиады в Париже, а также напоминаем о легальном способе следить за всеми событиями Игр-2024.

Летние Олимпийские игры 2024 в Париже. Расписание матчей и соревнований 10 августа, суббота

Легкая атлетика

9.00 Мужчины. Марафон

20.00 Мужчины. Прыжки в высоту. Финал

20.05 Мужчины. 800 м. Финал

20.30 Женщины. Метание копья. Финал

20.35 Женщины. 100 м с барьерами. Финал

20.50 Мужчины. 5000 м. Финал

21.15 Женщины. 1500 м. Финал

22.00 Мужчины. Эстафета 4?400 м. Финал

22.14 Женщины. Эстафета 4?400 м. Финал

Гольф

10.00 Женщины. Раунд 4

Тхэквондо

10.09 Мужчины, свыше 80 кг. Финальная стадия

10.21 Женщины, свыше 67 кг. Финальная стадия

21.19 Мужчины, свыше 80 кг. Финальная стадия

21.34 Женщины, свыше 67 кг. Финальная стадия

Гандбол

Женщины

11.00 За 3-е место. Дания — Швеция

16.00 Финал. Норвегия — Франция

Настольный теннис

Женщины

11.00 За 3-е место. Корея — Германия

16.00 Финал. Китай — Япония

Скалолазание

11.15 Женщины. Боулдеринг и трудность. Финал

Гребля на байдарках и каноэ

11.20 Мужчины. Байдарки-одиночки 1000 м. Полуфиналы

11.50 Женщины. Байдарки-одиночки 500 м. Полуфиналы

12.10 Мужчины. Байдарки-одиночки 1000 м. Полуфиналы

12.40 Женщины. Каноэ-одиночки 200 м. Полуфиналы

11.20 Мужчины. Байдарки-одиночки 1000 м. Финал

14.00 Женщины. Байдарки-одиночки 500 м. Финал

14.20 Мужчины. Байдарки-одиночки 1000 м. Финал

14.50 Женщины. Каноэ-одиночки 200 м. Финал

Водное поло

Женщины

11.35 За 3-е место. США — Нидерланды

16.35 Финал. Австралия — Испания

Баскетбол

Мужчины

12.00 За 3-е место. Германия — Сербия

22.30 Финал. Франция — США

Вольная борьба

12.00 Женщины, до 62 кг. Утешительный раунд

Мужчины, до 74 кг и свыше 125 кг. Утешительный раунд

12.30 Женщины, до 76 кг. Предварительные стадии

Мужчины, до 65 и до 97 кг. Предварительные стадии.

20.30 Мужчины, до 74 кг. Финальная стадия

21.05 Мужчины, до 125 кг. Финальная стадия

21.50 Женщины, до 62 кг. Финальная стадия

Тяжелая атлетика

12.30 Мужчины, до 102 кг

17.00 Женщины, до 81 кг

21.30 Мужчины, свыше 102 кг

Волейбол

Мужчины

14.00 Финал. Франция — Польша

Женщины

18.15 За 3-е место. Бразилия — Турция

Художественная гимнастика

15.00 Женщины. Групповое многоборье. Финал

Прыжки в воду

11.00 Мужчины. Вышка 10 м. Полуфинал

16.00 Мужчины. Вышка 10 м. Финал

Брейкинг

17.00 B-Boys. Групповой турнир

21.00 B-Boys. 1/4 финала

21.45 B-Boys. 1/2 финала

22.14 B-Boys. За 3-е место

22.23 B-Boys. Финал

Футбол

Женщины

18.00 Финал. Бразилия — США

Современное пятиборье

18.30 Мужчины. Финал

Велоспорт

18.59 Мужчины. Трек. Мэдисон. Финал

Синхронное плавание

20.30 Дуэты. Произвольная программа

Бокс

22.30 Женщины, до 57 кг. Финал

22.47 Мужчины, до 57 кг. Финал

23.34 Женщины, до 75 кг. Финал

23.51 Мужчины, свыше 92 кг. Финал

Пляжный волейбол

23.30 Мужчины. Финал

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр в субботу, 10 августа.

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