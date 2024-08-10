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Париж-2024

Сегодня, 12:30

Франция — Польша: смотреть трансляцию финала Олимпиады в (волейбол, мужчины)

Франция и Польша сыграют в финале мужского волейбольного турнира Олимпийских игр-2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Олимпиада.
Фото Reuters

Сборные Франции и Польши сыграют в финале мужского волейбольного турнира Олимпийских игр-2024 в субботу, 10 августа. Матч за золотую медаль состоится на площадке арены «Париж-Юг» в Париже (Франция) и начнется в 14.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.

В 1/2 финала волейбольного турнира французская сборная уверенно победила Италию со счетом 3:0. Поляки были сильнее команды США — 3:2.

Волейбол
Олимпиада
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