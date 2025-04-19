Дирижер Никифорчин — о самом запоминающемся матче: «Легендарный волейбольный финал Олимпиады-2012»

Лауреат Первого международного конкурса имени Рахманинова и художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра Иван Никифорчин в интервью «СЭ» рассказал, что занимался греблей на каноэ и внимательно следил за событиями в волейболе.

— А вы серьезно занимались каким-то видом спорта?

— Когда я рассказываю людям о том, что занимался греблей на каноэ, то это всегда удивляет. Академическая гребля и гребля на байдарках более популярны. Каноэ долгое время занимались только мужчины. Определенных успехов я добился — был второй взрослый разряд. Занимался в секции «Юность Москвы» на Москве-реке. Каждое лето ездили на сборы на Селигер. Счастливое время. Безусловно, в моей жизни был и футбол. Как и многие мальчишки, я с утра до ночи играл во дворе. Но если говорить про игровые виды, то я отдаю предпочтение волейболу.

— Почему?

— Нравится динамичность, вариативность в комбинациях и в то же время эстетика в том отношении, что нет прямого контакта с соперником. И меня всегда это захватывало. Был период, когда я пристально следил за всеми событиями в мире волейбола. Переживал за отдельных игроков, за команды.

— Кто был в фаворитах?

— Из команд я много лет симпатизировал «Белогорью», а из игроков больше всего нравился Вадим Хамутцких (призер Олимпиады, экс-капитан сборной России; скончался 31 декабря 2021 года. — Прим. «СЭ»). Он был связующим и делал гениальные скидки. Эти обманные движения, когда все ждали от него паса, в детстве производили на меня сумасшедший эффект.

— Самый запоминающийся матч, который вы видели?

— Конечно, это легендарный финал Олимпиады-2012 в Лондоне. Я был маленьким, но до сих пор хорошо помню ту игру и гениальное решение Владимира Алекно поменять местами Максима Михайлова и Дмитрия Мусэрского. Бразильцы оказались к этому не готовы. Гениальная игра. Не так давно пересматривал ее и еще раз убедился, что жизнь — лучший драматург.