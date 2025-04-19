Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Волейбол

Олимпиада

Сегодня, 16:00

Дирижер Никифорчин — о самом запоминающемся матче: «Легендарный волейбольный финал Олимпиады-2012»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Лауреат Первого международного конкурса имени Рахманинова и художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра Иван Никифорчин в интервью «СЭ» рассказал, что занимался греблей на каноэ и внимательно следил за событиями в волейболе.

— А вы серьезно занимались каким-то видом спорта?

— Когда я рассказываю людям о том, что занимался греблей на каноэ, то это всегда удивляет. Академическая гребля и гребля на байдарках более популярны. Каноэ долгое время занимались только мужчины. Определенных успехов я добился — был второй взрослый разряд. Занимался в секции «Юность Москвы» на Москве-реке. Каждое лето ездили на сборы на Селигер. Счастливое время. Безусловно, в моей жизни был и футбол. Как и многие мальчишки, я с утра до ночи играл во дворе. Но если говорить про игровые виды, то я отдаю предпочтение волейболу.

— Почему?

— Нравится динамичность, вариативность в комбинациях и в то же время эстетика в том отношении, что нет прямого контакта с соперником. И меня всегда это захватывало. Был период, когда я пристально следил за всеми событиями в мире волейбола. Переживал за отдельных игроков, за команды.

— Кто был в фаворитах?

— Из команд я много лет симпатизировал «Белогорью», а из игроков больше всего нравился Вадим Хамутцких (призер Олимпиады, экс-капитан сборной России; скончался 31 декабря 2021 года. — Прим. «СЭ»). Он был связующим и делал гениальные скидки. Эти обманные движения, когда все ждали от него паса, в детстве производили на меня сумасшедший эффект.

— Самый запоминающийся матч, который вы видели?

— Конечно, это легендарный финал Олимпиады-2012 в Лондоне. Я был маленьким, но до сих пор хорошо помню ту игру и гениальное решение Владимира Алекно поменять местами Максима Михайлова и Дмитрия Мусэрского. Бразильцы оказались к этому не готовы. Гениальная игра. Не так давно пересматривал ее и еще раз убедился, что жизнь — лучший драматург.

Иван Никифорчин.«Музыку оценивать гораздо сложнее, чем спорт. У нас нельзя забить гол». Интервью дирижера Никифорчина

Лондон-2012
Сборная России по волейболу
Читайте также
Тысячи паломников пришли увидеть схождение Благодатного огня в Иерусалиме
Микроавтобус с детской хоккейной командой врезался в лесовоз в Пермском крае
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: прямая трансляция из храма Гроба Господня
ВС России освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
«Спартак» остался в чемпионской гонке? Команда Станковича — фаворит Кубка? На что красно-белые надеются в концовке сезона
Станишич толкнул бол-боя на последних секундах матча Лиги чемпионов
Популярное видео
«Трактор» повел 3-1, «Динамо» сравняло счет с «Ак Барсом»
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
Панарин угодил в секс-скандал
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Вольвич: «Думаю, здравый смысл победит, и на Олимпийские игры-2028 поедет больше россиян»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости