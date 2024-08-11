Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 07:00

Расписание Олимпиады 11 августа: время начала соревнований и церемонии закрытия — где смотреть трансляции

В Париже заключительный, шестнадцатый медальный день летней Олимпиады 2024
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Global Look Press

В воскресенье, 11 августа, на летних Олимпийских играх-2024 в Париже заключительный, шестнадцатый медальный день.

Будут разыграны последние комплекты наград в легкой атлетике и тяжелой атлетике, велоспорте и вольной борьбе, современном пятиборье.

В гандболе пройдут решающие матчи в мужском турнире — игра за 3-е место Испания — Словения и финал Германия — Дания, в водном поло — игра за 3-е место США — Венгрия и финал Сербия — Хорватия.

В баскетболе будут сыграны решающие матчи в женском турнире — игра за 3-е место Бельгия — Австралия и финал Франция — США, в волейболе — финал США — Италия

Вечером в Париже на стадионе «Стад де Франс» пройдет церемония закрытия Олимпийских игр.

Представляем расписание всех стартов и матчей соревновательного дня Олимпиады в Париже, а также напоминаем о легальном способе следить за всеми событиями Игр-2024.

Летние Олимпийские игры 2024 в Париже. Расписание матчей, соревнований и церемонии закрытия 11 августа, воскресенье

Легкая атлетика

9.00 Женщины. Марафон

Гандбол

10.00 Мужчины. За 3-е место. Испания — Словения

14.30 Мужчины. Финал. Германия — Дания

Водное поло

11.35 Мужчины. За 3-е место. США — Венгрия

15.00 Мужчины. Финал. Сербия — Хорватия

Велоспорт

12.00 Женщины. Трек. Омниум. Скрэтч

12.22 Женщины. Трек. Спринт. Полуфиналы

12.29 Мужчины. Трек. Кейрин. 1/4 финала

12.57 Женщины. Трек. Омниум. Темповая гонка

13.29 Мужчины. Трек. Кейрин. Полуфиналы

13.45 Женщины. Трек. Спринт. Финалы

13.53 Женщины. Трек. Омниум. Гонка на выбывание

14.32 Мужчины. Трек. Кейрин. Финал

14.56 Женщины. Трек. Омниум. Гонка по очкам

Вольная борьба

12.00 Женщины, до 76 кг. Утешительный раунд

12.00 Мужчины, до 65 кг. Утешительный раунд

12.40 Мужчины, до 97 кг. Утешительный раунд

13.00 Мужчины, до 65 кг. За 3-е место. Финальная стадия

13.35 Мужчины, до 97 кг. За 3-е место. Финальная стадия

14.20 Женщины, до 76 кг. За 3-е место. Финальная стадия

Современное пятиборье

12.00 Женщины. Финал

Тяжелая атлетика

12.30 Женщины, свыше 81 кг

Баскетбол

12.30 Женщины. За 3-е место. Бельгия — Австралия

16.30 Женщины. Финал. Франция — США

Волейбол

14.00 Женщины. Финал. США — Италия

Церемония закрытия

21.15

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляции: соревновательного дня и церемонии закрытия парижских Игр в воскресенье, 11 августа. Медальный зачет Олимпиады-2024 доступен в нашей онлайн-таблице.

0
Читайте также
Румынка получила жуткую травму на олимпийском турнире по вольной борьбе в Париже
В Париже заключительный, шестнадцатый медальный день летней Олимпиады 2024
Жители Курска рассказали о моменте падения сбитой украинской ракеты на жилой дом
Тюкавин жестко наехал на Нгамале за нереализованный пенальти. Что произошло после матча «Зенит» - «Динамо»
Житель Курской области задержал сдавшегося солдата ВСУ
Губернатор Гусев сообщил о повреждении осколками сбитого БПЛА здания в Воронеже
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 10 августа
Новости
RSS RSS
Все новости