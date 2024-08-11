В Париже заключительный, шестнадцатый медальный день летней Олимпиады 2024

В воскресенье, 11 августа, на летних Олимпийских играх-2024 в Париже заключительный, шестнадцатый медальный день.

Будут разыграны последние комплекты наград в легкой атлетике и тяжелой атлетике, велоспорте и вольной борьбе, современном пятиборье.

В гандболе пройдут решающие матчи в мужском турнире — игра за 3-е место Испания — Словения и финал Германия — Дания, в водном поло — игра за 3-е место США — Венгрия и финал Сербия — Хорватия.

В баскетболе будут сыграны решающие матчи в женском турнире — игра за 3-е место Бельгия — Австралия и финал Франция — США, в волейболе — финал США — Италия

Вечером в Париже на стадионе «Стад де Франс» пройдет церемония закрытия Олимпийских игр.

Представляем расписание всех стартов и матчей соревновательного дня Олимпиады в Париже, а также напоминаем о легальном способе следить за всеми событиями Игр-2024.

Летние Олимпийские игры 2024 в Париже. Расписание матчей, соревнований и церемонии закрытия 11 августа, воскресенье

Легкая атлетика

9.00 Женщины. Марафон

Гандбол

10.00 Мужчины. За 3-е место. Испания — Словения

14.30 Мужчины. Финал. Германия — Дания

Водное поло

11.35 Мужчины. За 3-е место. США — Венгрия

15.00 Мужчины. Финал. Сербия — Хорватия

Велоспорт

12.00 Женщины. Трек. Омниум. Скрэтч

12.22 Женщины. Трек. Спринт. Полуфиналы

12.29 Мужчины. Трек. Кейрин. 1/4 финала

12.57 Женщины. Трек. Омниум. Темповая гонка

13.29 Мужчины. Трек. Кейрин. Полуфиналы

13.45 Женщины. Трек. Спринт. Финалы

13.53 Женщины. Трек. Омниум. Гонка на выбывание

14.32 Мужчины. Трек. Кейрин. Финал

14.56 Женщины. Трек. Омниум. Гонка по очкам

Вольная борьба

12.00 Женщины, до 76 кг. Утешительный раунд

12.00 Мужчины, до 65 кг. Утешительный раунд

12.40 Мужчины, до 97 кг. Утешительный раунд

13.00 Мужчины, до 65 кг. За 3-е место. Финальная стадия

13.35 Мужчины, до 97 кг. За 3-е место. Финальная стадия

14.20 Женщины, до 76 кг. За 3-е место. Финальная стадия

Современное пятиборье

12.00 Женщины. Финал

Тяжелая атлетика

12.30 Женщины, свыше 81 кг

Баскетбол

12.30 Женщины. За 3-е место. Бельгия — Австралия

16.30 Женщины. Финал. Франция — США

Волейбол

14.00 Женщины. Финал. США — Италия

Церемония закрытия

21.15

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляции: соревновательного дня и церемонии закрытия парижских Игр в воскресенье, 11 августа. Медальный зачет Олимпиады-2024 доступен в нашей онлайн-таблице.