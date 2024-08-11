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Париж-2024

Сегодня, 15:26

Женская сборная Италии по волейболу обыграла США в финале Олимпиады-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Женская сборная Италии по волейболу победила команду США в финале Олимпийских игр-2024 в Париже.

Матч закончился со счетом 3:0 (25:18, 25:20, 25:17).

Итальянки впервые выиграли медаль Олимпиады в волейболе. Для сборной США эта серебряная награда стала четвертой в истории, всего у них — 7 олимпийских медалей (1 золото, 2 бронзы).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного соревновательного дня парижских Игр.

Олимпийские игры. Женщины

Финал

США — Италия — 0:3 (18:25, 20:25, 17:25)

11 августа. Париж. «South Paris Arena».

Олимпиада
Сборная Италии по волейболу
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