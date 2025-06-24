Синхронное плавание
Синхронное плавание

Олимпиада

24 июня, 21:36

Путин наградил Татьяну Покровскую орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент РФ Владимир Путин наградил главного тренера сборной России по синхронному плаванию Татьяну Покровскую орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу», — говорится в указе главы государства.

Покровская является главным тренером сборной России с 1998 года. Российские синхронистки завоевали все золотые медали на шести Олимпийских играх подряд (Сидней-2000, Афины-2004, Пекин-2008, Лондон-2012, Рио-де-Жанейро-2016, Токио-2020).

Источник: pravo.gov.ru
Татьяна Покровская
КХЛ на Кинопоиске

