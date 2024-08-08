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Париж-2024

Сегодня, 18:30

Синхронное плавание на Играх-2024: где взяли таких судей?! Колонка Аллы Шишкиной

Шишкина отреагировала на судейство в синхронном плавании на Олимпиаде-2024
Алла Шишкина
Олимпийская чемпионка
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Синхронистка сборной США во время выступления на Олимпиаде в Париже.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Авторская колонка трехкратной олимпийской чемпионки (Лондон-2012, Рио-2016, Токио-2020), четырнадцатикратной победительницы чемпионатов мира и шестикратной — Европы по синхронному плаванию — об итогах командного турнира по ее виду спорта на стартах в Париже.

Впервые с 2000 года олимпийским чемпионом стала не сборная России. По итогам трех групповых программ (технической, произвольной и акробатической) первое место заняли синхронистки из Китая, второй финишировала команда из США, бронза — у Испании. И ко всем этим медалям так или иначе приложена рука третьего призера. Китаянок в этом сезоне готовила Ана Таррес, которая была тренером испанской сборной в ее лучшие годы, когда она конкурировала с нами. С американками работает титулованная Андреа Фуэнтес, ну а сами испанки тоже оказались на пьедестале.

В общем, триумф пиренейской школы — и в особенности постановок. Мне показалось, что именно в Париже китаянки, которых ранее упрекали в отсутствии эмоциональности, стали раскрепощеннее. А вот Фуэнтес уже давно зарекомендовала себя как отличный постановщик программ. Андреа сама компилировала музыку, чтобы определенные движения попадали в нужные акценты для усиления визуального эффекта от выступлений. В итоге у США оказалась самая оригинальная акрогруппа на олимпийском турнире. А Испания по обыкновению выглядела очень эмоционально — ее заключительная программа мне тоже очень понравилась.

Выступление американских синхронисток.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Теперь общее впечатление от трех дней наблюдения за синхронным плаванием.

Где нашли этих судей и технических контролеров?! Это просто люди, которые мимо проходили и случайно зашли в бассейн?! Практически не было штрафов за недокруты в элементах и гибридах, высоту ниже колена и завал поддержек. На синхронность и ее срывы просто закрыли глаза. У США и Испании много заимствованных движений от российской команды. Я очень внимательно много лет слежу за нашим видом спорта и сама 25 лет жизни отдала ему, поэтому очень быстро распознала то, что придумано у нас на родине и сыграло на руку другим сборным в Париже.

Сборная Китая по&nbsp;синхронному плаванию. «Дело не в русских — в новых правилах». Конкуренткам наших синхронисток надоело проигрывать годами

Поскольку со многими девушками, которые сейчас выступают на Играх, я соревновалась, то знаю их в лицо и даже отличаю по ногам. Также в курсе, кто из них стоит еще и в дуэтах. Так вот этот турнир явно показал, что делать три группы и два дуэта — очень сложно. В основной массе грубые ошибки допускали именно представительницы дуэтов. И так как туда всегда определяют сильнейших, то обвинить их в недоработке не могу. Уверена, что девочки просто измотаны. Пять олимпийских программ — тяжелое испытание.

В&nbsp;Париже стартовали соревнования по&nbsp;синхронному плаванию.

В этом году я комментировала чемпионат России, который проходил незадолго до Олимпиады. С уверенностью говорю о том, что половина регионов нашей страны достойны медалей Игр. Если не золота, то серебра и бронзы — точно. Высота, натянутость ног, четкость линий в рисунках, докруты. У нас очень компетентные судьи и очень строго наказывают за малейшие нарушения. Поэтому уровень национального турнира очень и очень высок.

Возвращаясь к стартам в столице Франции, отмечу еще Японию — ее представительницы порадовали постановкой произвольной группы, но в акробатической выступили не совсем удачно. Тем не менее считаю, что они заслужили баллы выше, чем поставили арбитры. А вот Францию, на мой субъективный взгляд, снова пытались вытянуть на пьедестал, однако не получилось.

Григорий Родченков. Родченков, попробуй мою пробу 2009 года — как раз настоялась. Колонка Аллы Шишкиной

Еще одно нововведение — яркий макияж, необычные прически и громоздкие купальники. Раньше нам стирали такие кричащие тени. В 2015 году на чемпионате мира в Казани рефери подошла к нашей команде с пачкой влажных салфеток и сказала, что мы слишком вычурно накрашены. На олимпийском турнире-2024 года все с точностью до наоборот. При этом прически и купальники мне понравились, это необычно. Хотя я знаю, как тяжело выступать с большой шапочкой на голове или в купальнике с перьями, шортами и рукавами. В этом плане сборная Китая пошла по классике и не прогадала. Может, в том числе по этой причине высота девушек в вертикальных позициях оказалась больше, чем у остальных, — купальники и короны не тянули на дно.

В пятницу стартуют соревнования среди дуэтов. Посмотрим, как распределятся места на пьедестале и сможет ли кто-то побороться с Китаем.

Олимпиада
Алла Шишкина
Синхронное плавание
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