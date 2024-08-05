Шишкина — о кампании США по изоляции российского спорта: «Могу рассмеяться им в лицо»

Российская синхронистка, трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина прокомментировала «СЭ» заявление пресс-службы СВР о намерении США выступить с серией публикаций против российского спорта.

«Могу рассмеяться им в лицо: «Ха-ха-ха». Никогда ничего не принимали, ничего не делали и ничего не знаем. Могут хоть обдоказываться, вообще наплевать, что они там будут выяснять, потому что доказательств никаких нет. Никакого допинга мы не употребляли. Нас и так везде отстранили, и нашим спортсменам вообще уже ничего не страшно. Если нечем заняться, могут какие угодно расследования проводить и делать все, что захотят. Мне лично наплевать. Скажу за себя, что я никогда ничего в жизни не принимала, и все медали, которые завоеваны мной, они только за счет труда и честной работы, все», — сказала Шишкина «СЭ».

Ранее в понедельник пресс-служба СВР сообщила, что в США планируют очернить российских спортсменок в фигурном катании, синхронном плавании и художественной гимнастике. Курируют проект бывшие руководители Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский, объявленные в России в розыск.

Александр Абустин