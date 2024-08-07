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Сегодня, 11:15

Спортсмены болеют, но соревнования состоятся. Новые подробности Олимпийских заплывов в Сене

Пловцам на открытой воде разрешили тренироваться в Сене на Олимпиаде
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Спортсмены во время заплыва в реке Сена в Париже
Пловцам разрешили проводить тренировки в Сене.
Фото AFP
Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что заплывы на 10 км состоятся в реке Сене, несмотря на опасения за качество воды.

Новый день — новые подробности олимпийских соревнований в реке Сене. Пока специалисты ежедневно тестируют воду и следят за уровнем фекальных бактерий E. coli (кишечная палочка) и энтерококков, некоторые спортсмены попадают в лазарет после купания в реке. Накануне два триатлониста из Новой Зеландии пожаловались на болезненные симптомы. Об этом сообщила радиостанция RNZ.

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Один из пострадавших — Хейден Уайлд, серебряный призер индивидуальных соревнований на Играх в Париже. После заплыва спортсмен в течение двух дней лечился о заражения кишечной палочкой. Имя второго атлета не называется. Отмечается, что состояние после индивидуальных стартов повлияло на подготовку спортсменов к смешанной эстафете. В итоге сборная Новой Зеландии заняла последнее место (14-е) среди команд, которые добрались до финиша.

— Через 48 часов после гонки в команде было небольшое недомогание. Через 24 часа все довольно быстро прояснилось, мне просто повезло, что я проболел всего 24 часа из-за возможного заражения кишечной палочкой. Сегодня я был полон сил на велосипеде и в беге, чувствовал себя отлично — просто день выдался неудачным, — заявил Уайлд 1news.

Спортсмены во время заплыва в реке Сена в Париже
Фото Reuters

Ранее кишечная инфекция помешала выйти на старт бельгийской спортсменке Клэр Мишель. Аналогичную заразу также обнаружили у Симона Вестерманна из сборной Швейцарии. Несмотря на участившиеся заболевания и опасения спортсменов, оргкомитет Олимпиады решительно настроен провести соревнования на Сене. Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что заплывы состоятся, но прежде надо дождаться результатов тестирования воды.

— Это мероприятие состоится. Мы, конечно, подождем результатов измерений, потому что соревнования на открытой воде состоят из 10 км, и спортсмены проведут в Сене больше времени, чем триатлонисты. Сейчас проводятся измерения немного другого характера. Очевидно, что мы подождем, пока будут получены результаты по качеству воды, но это мероприятие состоится, поскольку за последние несколько дней наблюдается заметное улучшение воды, в частности благодаря погодным условиям, — приводит слова Идальго агентство RMC Sport.

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Заплывы на открытой воде на 10 км запланированы на 8 и 9 августа. Предварительно пловцам разрешили провести тренировки в Сене. Однако неизвестно, сколько спортсменов воспользуется этой опцией. Не исключено, что многие захотят минимизировать нахождение в небезопасной воде перед стартами. Заявления мэра Парижа об улучшении состояния Сены не внушают особого оптимизма.

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