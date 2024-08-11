Бах уходит из МОК со слезами. Для России он был и не друг, и не враг, а так...

Босс главной олимпийской организации решил не бороться за новый срок у власти. Чем это грозит нашей стране?

Руководитель МОК Томас Бах в субботу окончательно развеял сомнения относительно своего будущего во главе организации, заявив, что не собирается менять под себя Олимпийскую хартию и уйдет на покой 24 июня 2025 года, как и предполагалось ранее. В последнее время ходили упорные слухи, что немецкий функционер готов остаться у власти, несмотря на истечение максимального 12-летнего срока президентства. Однако в ходе очередной сессии МОК Бах со слезами на глазах объявил, что не намерен продлевать свои полномочия. «Я не лучший капитан, а новые времена требуют новых лидеров», — самокритично заметил бывший фехтовальщик.

В результате глубоких размышлений

Экс-глава Олимпийского комитета Германии возглавил олимпийское движение в 2013 году и спустя восемь лет был переизбран на новый срок на безальтернативной основе. На период его президентства пришлись глобальные потрясения, связанные с пандемией коронавируса, антидопинговыми нападками на Россию, началом СВО и обострением конфликта на Ближнем Востоке. Осенью прошлого года на сессии МОК в Индии звучала идея, что «коней на переправе не меняют» и в нынешней, тяжелой для большого спорта ситуации Бах должен остаться у руля, даже если ради этого придется менять Олимпийскую хартию. Однако данное предложение не нашло поддержки у самого руководителя.

«Знаю, что этим решением я разочаровал многих из вас, — отметил Бах во время заседания в Париже. — Но уверяю, что это в интересах нашего любимого олимпийского движения. Я хочу удостовериться, что у нас будет гладкий переход власти к новому лидеру. Я очень ценю все ваши комментарии и аргументы. Но в результате глубоких размышлений и обширных дискуссий, в том числе с моей семьей, я пришел к выводу, что не следует продлевать мои полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией».

Решение 70-летнего чиновника уйти с поста встретило восторженную реакцию в странах западного блока, где Баха считают чуть ли не «агентом Кремля» и рассчитывают посадить на его место более сговорчивого персонажа. Среди наиболее вероятных кандидатов в такие руководители — нынешний глава World Athletics Себастьян Коу, который практически разрушил российскую легкую атлетику бесконечными санкциями на протяжении последних девяти лет. Помимо британского радикала в число возможных преемников входит бывшая глава комиссии спортсменов МОК и пловчиха из Зимбабве Кирсти Ковентри. Также могут проявиться кандидатуры вице-президентов МОК Николь Ховерц из Арубы и испанца Хуана Антонио Самаранча — младшего.

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Мутный партнер

Сам Бах отказался комментировать фигуры возможных сменщиков, заявив только, что не хотел бы политизации этого вопроса. «В нашем олимпийском мире нет Глобального Юга или Глобального Севера. И я даже после своей отставки буду в вашем распоряжении со всей моей страстью к нашему любимому олимпийскому движению», — отметил немец. При этом считается, что сам нынешний глава МОК хотел бы передать власть французу Давиду Лапартьяну, главе Международного союза велосипедистов, с которым в последнее время реализовал много проектов. Среди треш-кандидатов называется имя Кастер Семени, знаменитой интерсекс-бегуньи из ЮАР и активистки ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в России).

Из всех перечисленных наиболее приемлемый вариант для России — Хуан Антонио Самаранч — младший, сын большого друга нашей страны и покойного главы МОК. Неплохой вариант — Давид Лапартьян, который в феврале 2022 года стал одним из немногих руководителей мирового спорта, отказавшихся от тотальных санкций против российских атлетов. Ну, а самый ужасный вариант для нас — это, конечно Себастьян Коу, не скрывающий своих русофобских и проукраинских настроений.

Впрочем, глава МОК — это не монарх и не диктатор. Большой властью обладает исполком международного комитета (а в данный момент он очень прозападный), а также генеральные спонсоры МОК (в основном компании из стран западного блока). Тем не менее при новой власти должна, наконец, наступить определенность в отношениях России с олимпийским движением. И это в любом случае лучше, чем нынешняя ситуация, в которой мы вроде как конфликтуем, но держим двери открытыми. А при этом не можем двигаться в перед, поскольку МОК при Бахе стал крайне ненадежным партнером, к которому лучше всего применимы слова «мутный» и «скользкий».

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Бессмысленность переговоров

В 2013 году Бах возглавил МОК в том числе благодаря поддержке России и провел с нами очень успешную Олимпиаду в Сочи, получив за нее орден Почета РФ. В июле 2018-го олимпийский босс встречался в Кремле с президентом России Владимиром Путиным и пообещал «полностью вернуть российский спорт в международное спортивное сообщество»". И это несмотря на то, что к тому времени уже вышли обе части доклада Макларена, сборная России успела выступить в нейтральном статусе на зимней Олимпиаде в Пхенчхане, а против нашей страны на фоне украинского кризиса на Западе были введены многочисленные экономические и политические санкции.

Однако сдержать обещания Бах не сумел и примерно с этого периода под давлением исполкома и спонсоров МОК начал демонстрировать в отношении России полную недоговороспособность. В 2020-м под антидопинговым соусом мы получили новый двухлетний запрет на наш флаг, который коснулся всех чемпионатов мира и двух Олимпиад. Ну, а в феврале 2022 года немецкий чиновник обвинил нашу страну в нарушении олимпийского перемирия и по факту втянул в МОК в западную кампанию по «отмене» России. То, как вел себя олимпийский лидер дальше, наверняка войдет в учебники истории как образец изворотливости, лицемерия и невероятной лжи. Чиновник умудрился одновременно поссориться и с Глобальным Западом, и с Глобальным Югом, при этом объявив это большим достижением МОК.

Мотивируя санкции против России, Бах постоянно менял аргументацию. Говорил, что «спорт должен быть вне политики», твердил о «правах спортсменов», рассуждал о «миротворческой миссии олимпийского движения»... В конце концов его выступления превратились в невероятный бред, вникнуть в который крайне затруднительно. В конце 2022 года с немцем вновь была достигнута договоренность о возращении России в мировой спорт, и он вновь ее нарушил, на ходу придумав ограничения для командных видов спорта, для спортсменов ЦСКА и «Динамо», а также ввел первую в истории спорта политическую цензуру в соцсетях. После этого стало понятно: обсуждать что-то либо с Бахом бессмысленно. И в этом плане смена президента МОК — для нас как минимум надежда на перезагрузку.

«Надо смотреть, кто будет вместо Баха, — сказала в разговоре с «СЭ» депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова. — Можно еще более русофобски настроенного руководителя МОК получить. Все зависит от многих вводных, не думаю, что может что-то кардинально измениться. Это как с выборами президента США: мы все надеемся, что будет лучше, а в итоге очередной политик делает то, что угодно какому-то количеству людей извне. С Бахом были позитивные события, он искренне поддерживал Олимпиаду в Сочи, как нам казалось. На тот момент он был реально тем человеком, который говорил, что это лучшие Игры. А потом все поменялось».