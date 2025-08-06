Чемпион мира Мальцев оценил свои шансы выступить в синхронном плавании на Олимпиаде-2028

Российский синхронист Александр Мальцев в интервью «СЭ» высказался о возможности расширения программы синхронного плавания на Олимпиаде и своем участии в групповой дисциплине — мужчины теперь допущены до нее наряду с женщинами.

— Почему микст-дуэты не хотят включать в программу Олимпийских игр, хотя это соответствует духу гендерного равноправия и дисциплины уже 10 лет на чемпионате мира?

— Я многое делал для того, чтобы продвигать эту дисциплину, а также мужское соло, чтобы мужчин допустили к участию в групповых выступлениях. Мы вели разговоры об этом в том числе с председателем технического комитета Лизой Шотт, и благодаря этим усилиям мужское соло включили в программу чемпионатов мира, а мужчин допустили к участию в группах на Олимпийских играх.

World Aquatics выступала за то, чтобы микст-дуэты были включены в программу Олимпийских игр не только в Париже-2024, но и в Токио-2020. Но здесь тормозит Международный олимпийский комитет. Сложно сказать, с чем конкретно это связано, но мне кажется, что большое значение имеет лоббирование, в том числе финансовое. Нам этого не хватает. Поэтому МОК выделяет синхронному плаванию только две медали. Нашли пока компромиссное решение — разрешить мужчинам выступать в составе групп, чтобы хоть как-то соблюсти гендерное равенство на Олимпийских играх.

— Рассматриваешь для себя вариант выступления в группе на Олимпиаде-2028?

— Поживем — увидим, сейчас мир так быстро меняется, что прогнозировать на такую перспективу невозможно. Я сейчас вот хочу просто немножко выдохнуть и переключиться на отдых, забыть даже о тренировках, о соревнованиях, не заглядывать вперед.

На чемпионате мира-2025 в Сингапуре Мальцев завоевал четыре медали: одержал победу в технической и произвольной программах в индивидуальных соревнованиях, вместе с Майей Гурбанбердиевой выиграл техническую программу микст-дуэтов, а в паре с Олесей Платоновой завоевал серебро в произвольной программе. 30-летний Мальцев — единственный мужчина-синхронист, семь раз становившийся чемпионом мира.