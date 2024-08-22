Синхронистка Баяндина: «Во время Олимпиады мало говорили об отсутствии русской команды»

Синхронистка сборной Франции Анастасия Баяндина, до 2019 года выступавшая в России, рассказала о реакции соперниц и СМИ на отсутствие на Олимпиаде в Париже лидеров этого вида спорта — россиянок. Своими впечатлениями французская спортсменка поделилась в интервью колумнисту «СЭ» олимпийской чемпионке Алле Шишкиной.

— Как-то ощущалось отсутствие российской команды? Анализируя интервью иностранцев, вижу, что мало кто говорил о русских и их превосходстве на протяжении 24 лет.

— Чувствовалось отсутствие. Приходишь в тренировочный бассейн, видишь страны-участницы, но предыдущих лидеров нет. Вот тут Китай, и Россия должна быть где-то здесь. Это было странно. Лично я на соревнованиях стараюсь концентрироваться на том, что нужно сделать лично мне. Времени посмотреть, что делают и о чем говорят люди сбоку, просто не остается. В интервью действительно было мало сказано про отсутствие русской команды. И, знаешь, никто и не спрашивал. Все и так понимают, что это очень тяжело для российских спортсменов, но никто ничего сделать не может.

— Как считаешь, сборная Китая, которая сейчас впервые олимпийский чемпион и в группе, и в дуэте, ощущает, что этого могло не быть, если бы выступали россиянки?

— Интересный вопрос. Мне кажется — нет. Когда они были в бассейне, и сейчас, и на предыдущих соревнованиях, было видно, что они уже лидеры на протяжении двух лет. Они приехали в Париж, чтобы выиграть медали, как Россия делала до этого.

— Ты общалась с кем-то из нейтральных спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийской деревне?

— К сожалению, нет. Мы приехали только на вторую неделю соревнований. Не так много ночевали в деревне атлетов. Даже когда приходишь в столовую, живешь по своему расписанию, плюс так много людей вокруг, что никого не замечаешь, — сказала Баяндина «СЭ».

Полностью интервью Анастасии Баяндиной читайте на сайте «СЭ».