Китай в отсутствие России доминирует в синхронном плавании. Найдется ли место нашим после возвращения?

Конкуренции после отстранения больше не стало.

Сборная Китая взяла второй титул на Олимпиаде в Париже в синхронном плавании. Девушки из КНР пока главные выгодоприобретательницы от отстранения россиянок в этом виде спорта. Ведь вариантов синхронисткам в отличие от пловцов даже не давали.

World Aquatics считает синхронное плавание даже в формате дуэтов командным видом спорта, поэтому шанса получить нейтральный статус и поехать в Париж у Светланы Колесниченко и других наших русалок не было. Правда, если кто-то ждал без доминирующей сборной России драматичной развязки и борьбы, то не судьба.

Олимпийские игры. Париж (Франция)

Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа

1. Ван Цяньи/Ван Люи (Китай) — 566,4783

2. Кейт Шортман/Изабель Торп (Великобритания) — 558,5367

3. Брегье де Брауэр/Нортье де Брауэр (Нидерланды) — 558,3963

За два с половиной года КНР всего раз уступила первое место

В мультфильме «Мегамозг» была запоминающаяся фраза. Титан, который должен был стать защитником города от главного злодея, выдал многозначительное: «Скорее у вас просто сменилась крыша». Вот так и сборная Китая всего лишь заменила сборную России в качестве непререкаемой силы в мировом синхронном плавании. За два года без девушек из команды Татьяны Покровской и Татьяны Данченко девушки из Поднебесной уступили первое место всего лишь раз. Дуэт Ван Цяньи/Ван Люи год назад в Фукуоке допустил грубейшую ошибку в технической программе, и даже рывок в произвольной не спас — историческое золото оказалось у Австрии. Однако сейчас в Париже ее нет даже в числе призеров, а китаянки вновь первые без каких-либо вообще вариантов. Причем отрыв от всех остальных едва ли не больший, чем был у России от того самого Китая три года назад в Токио.

Только если раньше лидеры разгоняли друг друга, а вместе с тем и остальной мир синхронного плавания, сейчас кажется, что КНР выступает в собственной лиге, а остальные девушки выясняют, кто совершит меньше ошибок в борьбе за серебро и бронзу. На этот раз счастливый билет вытянули Великобритания и Нидерланды. То есть номинально какое-то географическое разнообразие World Aquatics обеспечивает, правда, какими методами? Например, спорным судейством. С резкой критикой действий арбитров после соревнований групп выступила трехкратная олимпийская чемпионка колумнист «СЭ» Алла Шишкина. «Где нашли этих судей и технических контролеров?! Это просто люди, которые мимо проходили и случайно зашли в бассейн?! Практически не было штрафов за недокруты в элементах и гибридах, высоту ниже колена и завал поддержек. На синхронность и ее срывы просто закрыли глаза», — возмущалась Шишкина.

Ван Люи и Ван Цяньи. Фото AFP

Начать адаптацию к новым правилам

Больше всего Алла была недовольна Испанией и США — они просто копировали элементы из арсенала российской сборной. По итогам турнира дуэтов испанки седьмые, американки и вовсе на 10-м месте. Не удалось себя показать и командам Японии, Греции, о которых часто можно было слышать в контексте «что представляет из себя синхронное плавание за пределами Москвы и Пекина». Не исключено, к слову, что за медали могли бы побороться девушки из Белоруссии. По крайней мере на дуэт у них двух сильных синхронисток хватить могло, однако World Aquatics непреклонна, и наши соседи испытывают ровно то же санкционное давление, что и россияне. Хотя в принципе история с признанием дуэтов в синхронном плавании командной дисциплиной с полным запретом на нейтральных атлетов — возможный повод обратиться в CAS.

Живые примеры у нас есть ровно здесь же, в Париже. Медаль смогли взять в теннисе Мирра Андреева с Дианой Шнайдер. Близки к подиуму были и Алексей Коровашков с Захаром Петровым в гребле. Почему в теннисе и гребле выступления двух спортсменов с российским паспортом сразу проблемой не считаются, а в синхронном плавании — явная проблема? Ответа на этот вопрос нет. Впрочем, для нас гораздо важнее ответить на другой. В каком состоянии будут россиянки после возвращения на международную арену? Тут все-таки акценты надо ставить на не «если», а «когда». Рано или поздно это все равно случится, и хорошо бы пораньше, поскольку чем дольше Китай привыкает к своему статусу гегемона, тем сложнее будет его оттуда сместить. К тому же после реформы правил в 2022 году синхронное плавание в принципе стало практически новым видом спорта. И в таких условиях россиянки себя еще не испытывали.