Китайские синхронистки победили на Олимпиаде в Париже в групповых соревнованиях

Сборная Китая по синхронному плаванию выиграла групповые соревнования на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Китайские спортсменки по сумме трех программ набрали 996,1389 балла. Второе место заняла сборная США с результатом 914,3421 балла. Испанки завоевали бронзовые награды (900,7319).

На Олимпиаде в Токио все соревнования по синхронному плаванию выиграла сборная России. В этом году россияне не допущены ни к каким командным соревнованиям на Играх в Париже.

Синхронное плавание

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Группы

Финал

1. Китай — 996,1389

2. США — 914,3421

3. Испания — 900,7319