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Синхронное плавание

Париж-2024

Сегодня, 21:36

Китайские синхронистки победили на Олимпиаде в Париже в групповых соревнованиях

Алина Савинова
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Сборная Китая по синхронному плаванию.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сборная Китая по синхронному плаванию выиграла групповые соревнования на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Китайские спортсменки по сумме трех программ набрали 996,1389 балла. Второе место заняла сборная США с результатом 914,3421 балла. Испанки завоевали бронзовые награды (900,7319).

На Олимпиаде в Токио все соревнования по синхронному плаванию выиграла сборная России. В этом году россияне не допущены ни к каким командным соревнованиям на Играх в Париже.

Синхронное плавание

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Группы

Финал

1. Китай — 996,1389

2. США — 914,3421

3. Испания — 900,7319

Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
Синхронное плавание
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