Синхронистка из США: «Никто не знает, выиграли бы россиянки золото на Олимпиаде-2024»

Серебряный призер групповых соревнований по синхронному плаванию на Олимпийских играх в Париже Даниэла Рамирес считает, что с введением новых правил победа россиянок была бы не так предсказуема.

— Никто не знает, как сложился бы турнир, будь здесь другие команды, — сказала Рамирес. — Если говорим конкретно о России, на прошлых Играх соревновались по другим правилам. Посмотрите, как сильно влияют на оценку даже малейшие неточности. Никто не знает, как оценили бы выступление русских девочек, сумели бы они выступить безошибочно и не получить никаких штрафов. Сейчас за счет новых правил все стало значительно сложнее, но и интереснее.

Китайские спортсменки по сумме трех программ в групповых соревнованиях набрали 996,1389 балла и взяли золотые медали. Второе место заняла сборная США с результатом 914,3421 балла. Испанки завоевали бронзовые награды (900,7319).