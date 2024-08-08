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Трагедия бывшего российского велогонщика на Олимпиаде. От четвертьфинала его отделила одна тысячная секунды

Велогонщик Яковлев не смог отобраться в четвертьфинал Олимпиады-2024
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Михаил Яковлев.
Фото Reuters
Михаил Яковлев, выступающий на Олимпиаде в Париже за сборную Израиля, не смог пробиться в четвертьфинал трековой велогонки.

Велогонщик Михаил Яковлев — один из российских спортсменов, решившихся на смену гражданства в 2022 году. Позднее уроженец Москвы получил разрешение от Международного олимпийского комитета для участия в Играх-2024. История выступлений Яковлева за сборную Израиля началась еще в августе 2022-го. Михаил принес стране первую медаль в велоспорте на чемпионате Европы, показав третий результат. С большими ожиданиями гонщик отправился на Олимпиаду во Франции, но не смог пробиться в четвертьфинал турнира по индивидуальному спринту.

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В 1/8 финала россиянин уступил Хэмишу Тернбуллу из Великобритании. Их разделила одна тысячная секунды. Яковлев показал лучшее время, чем победители других пар, но по регламенту учитываются только результаты очных заездов. Британец преодолел дистанцию за 9,740, представитель Израиля — за 9,741. Шанс остаться в борьбе за медали Михаил получил в утешительном раунде, но и в нем не смог отобраться в четвертьфинал. Яковлев уступил Матеушу Рудику из Польши с отставанием в 0,054 секунды.

Велогонщик Михаил Яковлев.
Михаил Яковлев и Хэмиш Тернбулл.
Фото Reuters

А ведь для Михаила Олимпиада началась крайне оптимистично. В 1/32 финала спортсмен обновил мировой рекорд (9,152) и, разумеется, прошел в следующий раунд. Однако достижение Яковлева вскоре превзошли другие участники, а лучшее время показал Харри Лаврейсен из Нидерландов (9,088). В 1/16 финала москвич уверенно опередил спортсмена из Суринама — Джайра Чон Эн Фа. Близок к победе Яковлев был и в следующем раунде, но Тернбулл оказался быстрее на одну тысячную секунды.

Михаил, несмотря на показанные во Франции результаты, — один из самых талантливых велогонщиков планеты. Недаром Федерация велосипедного спорта России с большим сожалением восприняла смену гражданства и выступление за сборную Израиля.

Фото AFP

— Михаил уведомил меня о намерении сменить спортивное гражданство. Сейчас он находится в Израиле. Мы теряем очень талантливого гонщика, и остается только сожалеть об этом. В нынешней ситуации он сделал для себя выбор, — говорил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов «Матч ТВ».

Еще один медальный шанс на нынешней Олимпиаде будет у Яковлева в кейрине, который стартует в Париже 10 августа.

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