О секундах свысока. Экс-россиянин остался без медалей на олимпийском треке

В Париже выступающий за Израиль велогонщик Михаил Яковлев не преуспел

Олимпиада. Велотрек. Кейрин. Мужчины. Финал

1. Харри Лаврейсен (Нидерланды)

2. Мэттью Ричардсон — +0.056

3. Мэттью Глетцер (оба — Австралия) — +0.881

Соревнования мужчин в велогонках на треке финишировали в субботу решающими заездами в кейрине. Это зрелищная дисциплина, в которой разбитые на шестерки участники сначала едут три круга за задающим темп мотоциклистом, а затем еще три круга борются на высокой скорости за итоговые места. Родиной кейрина является Япония, где он невероятно популярен. Там регулярно проводятся коммерческие старты с высокими призовыми. В олимпийскую же программу дисциплина вошла в 2000 году в Сиднее.

Определенные надежды на этот вид программы возлагал бывший россиянин Михаил Яковлев, с 2022 года сменивший спортивное гражданство и выступающий под флагом Израиля. Ведь в кейрине ему еще до перехода удавалось стать бронзовым призером чемпионата мира-2021.

Мимо полуфинала

И в пятницу в квалификации Яковлев подтвердил серьезность своих намерений, уверенно выиграв один из отборочных заездов. Ставшего вторым действующего чемпиона мира колумбийца Кевина Кинтеро он опередил на 0,33 секунды — с большим преимуществом выйти во второй раунд удалось только четырехкратному олимпийскому чемпиону Харри Лаврейсену из Нидерландов.

В четвертьфинале, в отличие от первого круга, где дальше проходили по два человека из заезда, для продолжения борьбы за медали достаточно было попасть в четверку лучших. Но суббота для Яковлева не стала счастливой. Он не только не смог составить конкуренцию в заезде двум признанным спринтерам, британцу Джеку Карлину и австралийцу Мэттью Глетцеру, но и пропустил вперед также Мухаммада Шах Фирдоуса из Малайзии и японца Кайю Оту. Поскольку на этой стадии соревнований уже нет утешительных заездов, пятое место означало для представителя Израиля окончание борьбы.

В финале же борьба развернулась между Лаврейсеном и двумя австралийцами, Глетцером и Мэттью Ричардсоном. В итоге нидерландский гонщик сумел на последнем повороте вырваться вперед и удержал небольшой отрыв от Ричардсона, выиграв пятое в карьере олимпийское золото и прервав гегемонию британцев в этой дисциплине — на четырех предыдущих Играх по два раза побеждали Крис Хой и Джейсон Кенни.

Харри Лаврейсен. Фото Reuters

Цена тысячной доли секунды

Таким образом, Олимпийские игры в Париже закончились для Яковлева местами, далекими от пьедестала. Напомним, что он также выступал в спринте, где является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы. Но и в этой дисциплине израильтянин не добился успеха.

Хотя и спринт начинался для Михаила многообещающе. Он занял третье место из 30 участников в квалификационных заездах, к тому же со временем выше олимпийского рекорда. Впереди Яковлева оказались только обновившие по ходу сессии его достижение Лаврейсен и Ричардсон. Нидерландцу экс-россиянин уступил всего 0,064 секунды.

В первом раунде заездов на выбывание Яковлев с большим преимуществом победил того же Мухаммада Шаха Фирдауса, в 1/16 финала прошел Заира Тжон Эн Фа из Суринама. Но вот в 1/8 финала он уступил всего одну тысячную секунды британцу Хэмишу Тернбуллу. После этого у израильтянина еще оставался шанс в утешительных заездах, но там он оказался слабее поляка Матеуша Рудыка.

Два вылета на таких стадиях — явно не то, на что надеялся и сам Яковлев, и руководство израильского велоспорта. Ведь под флаг этой страны он переходил в статусе одного из самых многообещающих молодых спринтеров мира. Это подтверждали и призовые места на этапах Кубка мира, и медаль весеннего чемпионата Европы.

Михаил Яковлев. Фото Reuters

Не зря же Яковлева не очень хотели отпускать из России — в Израиль он выехал, не ставя в известность руководство национальной федерации. «Михаил уведомил меня о намерении сменить спортивное гражданство. Сейчас он находится в Израиле. Мы теряем очень талантливого гонщика, остается только сожалеть об этом. В нынешней ситуации он сделал для себя выбор», — говорил уже позже глава ФВСР Вячеслав Екимов. Позже российская сторона намеревалась оспорить переход, одобренный без ее согласия.

История закончилась тем, что спортсмен все-таки выступил в Париже. Но, как мы видим, реализовать свой потенциал в Париже ему, к сожалению, не удалось. Впрочем, Яковлеву только 23 года, и для него эта Олимпиада наверняка не последняя.