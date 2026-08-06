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Олимпиада

6 августа, 09:15

Призерке Олимпиады Хатунцевой почти год не отвечают на запрос о нейтральном статусе

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Российская велогонщица из команды «Марафон-Тула» Гульназ Хатунцева в рассказала «СЭ» о проблемах с получением нейтрального статуса.

Хатунцева — бронзовая призерка Олимпиады в 2021 году в мэдисоне.

— После Токио моей целью было поехать в Париж, завоевать там золотую медаль и завершить карьеру. Но случилось, как случилось. В прошлом ноябре я подала на нейтральный статус. Сейчас август, и ответ мне не пришел. Просила помочь нашу федерацию, писала е-мэйлы в международную, прикладывала скрины... От UCI (Международный союз велосипедистов. — Прим. «СЭ») ноль ответа. Сейчас уже не пишу, я почти смирилась. Грустная для меня ситуация.

Пусть хотя бы что-то ответят, потому что неопределенность даже хуже отказа. То ли завязывать, то ли готовиться. Конечно, я хотела бы поехать в Лос-Анджелес в 2028-м, но уже осенью начинается набор олимпийских очков, — написала Хатунцева в колонке для «СЭ».

Гульназ Хатунцева.«Моя олимпийская медаль не помогла популяризации спорта — а хотелось бы». Крик души медалистки Токио

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