Велогонщица Эндрюс из Новой Зеландии завоевала третью медаль на Олимпиаде в Париже
Велогонщица из Новой Зеландии Эллесса Эндрюс завоевала золото в спринте на Олимпиаде в Париже.
Для 24-летней спортсменки это третья медаль на Играх-2024. Ранее она выиграла дисциплину «кейрин» и взяла серебро в командном спринте.
Второе место в индивидуальном спринте заняла немка Леа Софи Фридрих. Бронза у Эммы Финукейн из Великобритании.
Велоспорт — Трек
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Спринт
Финал
1. Эллесса Эндрюс (Новая Зеландия)
2. Леа Софи Фридрих (Германия)
3. Эмма Финукейн (Великобритания)
4. Хетти ван де Воув (Нидерланды)
Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
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