Нидерландского велогонщика дисквалифицировали и оштрафовали за удар соперника головой на Играх в Париже

Нидерландские велогонщики Юри Хавик и Ян-Виллем ван Схип были дисквалифицированы в финале мэдисона на Олимпийских играх в Париже из-за действий, подвергающих опасности соперника, сообщает The Sun.

Соревнования прошли в субботу, 10 августа. Во время заезда ван Схип пытался обогнать британца Оливера Вуда по внешнему радиусу, но врезался в его голову. После этого велогонщик из Великобритании ударился о заградительный бортик и упал.

По окончании гонки Вуд заявил, что удар оказался сильным, и он чувствовал себя манекеном для краш-теста. Однако отметил, что это не первое его падение.

За нарушение правил прохождения дистанции нидерландского спортсмена также оштрафовали на 1000 швейцарских франков.

Золото в дисциплине «мэдисон» на Олимпийских играх в Париже выиграла сборная Португалии. Серебро завоевала Италия, бронзу — Дания.